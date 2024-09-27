На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту 27 сентября водители-должники на месте рассчитались с долгами на 611 тысяч рублей. Таковы итоги очередного рейда сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов.
«На выезде из Челябинска госавтоинспекторы и приставы проверили 76 автомобилей. Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы за нарушение ПДД», — сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции города Челябинска.
Еще 22 водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу, а 33 автомобиля подверглись описи и административному аресту. Три транспортных средства, принадлежащие автовладельцам с крупными долгами, были эвакуированы. Эти меры призваны дисциплинировать граждан и формировать правосознание, добавили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!