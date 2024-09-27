Массовую облаву на водителей устроили челябинские инспекторы ГАИ. Фото, видео

Водители рассчитались с долгами на полмиллиона на выезде из Челябинска

28 сентября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

В ходе рейда сотрудники ГАИ остановили 76 автомобилей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту 27 сентября водители-должники на месте рассчитались с долгами на 611 тысяч рублей. Таковы итоги очередного рейда сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов. «На выезде из Челябинска госавтоинспекторы и приставы проверили 76 автомобилей. Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы за нарушение ПДД», — сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции города Челябинска. Еще 22 водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу, а 33 автомобиля подверглись описи и административному аресту. Три транспортных средства, принадлежащие автовладельцам с крупными долгами, были эвакуированы. Эти меры призваны дисциплинировать граждан и формировать правосознание, добавили в пресс-службе ведомства. Рейд проводился на Новоградском проспекте Telegram-канал «СМИ и Госавтоинспекция г. Челябинска» Машины трех должников эвакуировали Telegram-канал «СМИ и Госавтоинспекция г. Челябинска» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту 27 сентября водители-должники на месте рассчитались с долгами на 611 тысяч рублей. Таковы итоги очередного рейда сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов. «На выезде из Челябинска госавтоинспекторы и приставы проверили 76 автомобилей. Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы за нарушение ПДД», — сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции города Челябинска. Еще 22 водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу, а 33 автомобиля подверглись описи и административному аресту. Три транспортных средства, принадлежащие автовладельцам с крупными долгами, были эвакуированы. Эти меры призваны дисциплинировать граждан и формировать правосознание, добавили в пресс-службе ведомства.