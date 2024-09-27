27 сентября 2024

Массовую облаву на водителей устроили челябинские инспекторы ГАИ. Фото, видео

Водители рассчитались с долгами на полмиллиона на выезде из Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе рейда сотрудники ГАИ остановили 76 автомобилей (архивное фото) Фото:

На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту 27 сентября водители-должники на месте рассчитались с долгами на 611 тысяч рублей. Таковы итоги очередного рейда сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов.

«На выезде из Челябинска госавтоинспекторы и приставы проверили 76 автомобилей. Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы за нарушение ПДД», — сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции города Челябинска.

Еще 22 водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу, а 33 автомобиля подверглись описи и административному аресту. Три транспортных средства, принадлежащие автовладельцам с крупными долгами, были эвакуированы. Эти меры призваны дисциплинировать граждан и формировать правосознание, добавили в пресс-службе ведомства.

Рейд проводился на Новоградском проспекте
Рейд проводился на Новоградском проспекте
Машины трех должников эвакуировали
Машины трех должников эвакуировали

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На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту 27 сентября водители-должники на месте рассчитались с долгами на 611 тысяч рублей. Таковы итоги очередного рейда сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов. «На выезде из Челябинска госавтоинспекторы и приставы проверили 76 автомобилей. Многие должники предпочли рассчитаться на месте — общая сумма таких оплат составила 611 тысяч рублей, из них 62 тысячи рублей — административные штрафы за нарушение ПДД», — сообщается в пресс-релизе Госавтоинспекции города Челябинска. Еще 22 водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу, а 33 автомобиля подверглись описи и административному аресту. Три транспортных средства, принадлежащие автовладельцам с крупными долгами, были эвакуированы. Эти меры призваны дисциплинировать граждан и формировать правосознание, добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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