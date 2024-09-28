В Госдуме визит Зеленского в США назвали преступлением

В Государственной думе отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением», которое связано со вмешательством в президентские выборы.
«За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что поездка Зеленского была спланирована для того, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис.
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