Политика В Госдуме визит Зеленского в США назвали преступлением 28 сентября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 + Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Государственной думе отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением», которое связано со вмешательством в президентские выборы. «За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что поездка Зеленского была спланирована для того, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Государственной думе отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением», которое связано со вмешательством в президентские выборы. «За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что поездка Зеленского была спланирована для того, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям