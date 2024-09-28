В Госдуме визит Зеленского в США назвали преступлением

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением» Фото:

В Государственной думе отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением», которое связано со вмешательством в президентские выборы.

«За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что поездка Зеленского была спланирована для того, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис.

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В Государственной думе отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку украинского лидера «преступлением», которое связано со вмешательством в президентские выборы. «За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что поездка Зеленского была спланирована для того, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» выставленного взамен Джо Байдена кандидата от демократов в президенты Камалу Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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