Трофейная «Баба Яга» помогает ВС РФ отправлять продукты на передовую

Военнослужащие группировки «Юг» доставляют на передовую провизию и боеприпасы с помощью восстановленных и трофейных дронов ВСУ, в том числе с помощью «Бабы Яги». Об этом сообщил специалист по ремонту и восстановлению дронов с позывным Мерлин.
«На таких тяжелых дронах [как „Баба Яга“] это [доставку] гораздо проще сделать, ну, и менее заметно, то есть прилетели, сбросили посылку и улетели за следующей», — заявил Мерлин в беседе с РИА Новости. По словам бойца, использование «Бабы Яги» снижает до минимума риски при доставке необходимых грузов.
Ранее основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал, что российские военные научились ликвидировать «Бабу Ягу» с помощью FPV-дронов. Из-за больших габаритов украинский беспилотник неповоротлив, и поразить его таким дроном не составляет труда. Слова Кондратьева передает «Национальная служба новостей».
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