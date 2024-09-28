РАН: в учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
В учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство Фото:

Ученые института научной информации по общественным наукам РАН проанализировали учебные пособия стран СНГ, по которым учатся школьники. Исследователи пришли к выводу, что чаще всего авторы учебников описывают Россию, как колониальное государство.

«В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре. Зачастую намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран», — рассказал один из соавторов исследования. О выводах ученых пишет РБК.

Ученые ИНИОН РАН заметили, что в учебниках Казахстана пишут о колониальной политике России. Якобы государство пыталось использовать соседа в экономических и воинских целях.

Авторы азербайджанских учебников называют действия советских властей вторжением, организованным «предательскими силами». Процесс присоединения в Узбекистане расценивают как процесс насильственного завоевания. Более положительная оценка России дана в учебниках Таджикистана и Киргизстана. Авторы пособий рассказывают о том, какой вклад был внесен в развитие промышленности и народного хозяйства.

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Ученые института научной информации по общественным наукам РАН проанализировали учебные пособия стран СНГ, по которым учатся школьники. Исследователи пришли к выводу, что чаще всего авторы учебников описывают Россию, как колониальное государство. «В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре. Зачастую намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран», — рассказал один из соавторов исследования. О выводах ученых пишет РБК. Ученые ИНИОН РАН заметили, что в учебниках Казахстана пишут о колониальной политике России. Якобы государство пыталось использовать соседа в экономических и воинских целях. Авторы азербайджанских учебников называют действия советских властей вторжением, организованным «предательскими силами». Процесс присоединения в Узбекистане расценивают как процесс насильственного завоевания. Более положительная оценка России дана в учебниках Таджикистана и Киргизстана. Авторы пособий рассказывают о том, какой вклад был внесен в развитие промышленности и народного хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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