РАН: в учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством

28 сентября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые института научной информации по общественным наукам РАН проанализировали учебные пособия стран СНГ, по которым учатся школьники. Исследователи пришли к выводу, что чаще всего авторы учебников описывают Россию, как колониальное государство. «В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре. Зачастую намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран», — рассказал один из соавторов исследования. О выводах ученых пишет РБК. Ученые ИНИОН РАН заметили, что в учебниках Казахстана пишут о колониальной политике России. Якобы государство пыталось использовать соседа в экономических и воинских целях. Авторы азербайджанских учебников называют действия советских властей вторжением, организованным «предательскими силами». Процесс присоединения в Узбекистане расценивают как процесс насильственного завоевания. Более положительная оценка России дана в учебниках Таджикистана и Киргизстана. Авторы пособий рассказывают о том, какой вклад был внесен в развитие промышленности и народного хозяйства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые института научной информации по общественным наукам РАН проанализировали учебные пособия стран СНГ, по которым учатся школьники. Исследователи пришли к выводу, что чаще всего авторы учебников описывают Россию, как колониальное государство. «В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре. Зачастую намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран», — рассказал один из соавторов исследования. О выводах ученых пишет РБК. Ученые ИНИОН РАН заметили, что в учебниках Казахстана пишут о колониальной политике России. Якобы государство пыталось использовать соседа в экономических и воинских целях. Авторы азербайджанских учебников называют действия советских властей вторжением, организованным «предательскими силами». Процесс присоединения в Узбекистане расценивают как процесс насильственного завоевания. Более положительная оценка России дана в учебниках Таджикистана и Киргизстана. Авторы пособий рассказывают о том, какой вклад был внесен в развитие промышленности и народного хозяйства.