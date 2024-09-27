Челябинский хоккеист Кузнецов из-за травмы выбыл на два месяца

Воспитанник челябинского хоккея, играющий сейчас в питерском СКА, Евгений Кузнецов получил серьезную травму в матче против «Северстали» 27 сентября. Хоккеист сможет вернуться в строй только через два месяца, сообщил тренер команды Роман Ротенберг.
«Травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — написал Ротенберг в telegram-канале.
Разработан детальный план восстановления хоккеиста. На каждом этапе с Кузнецовым будут работать врачи и тренеры. «Конечно же, для нас это большая потеря. Вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будет побеждать, в том числе, и за него», — добавил Ротенберг.
Матч между СКА и «Северсталью» прошел 27 сентября в Сант-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. Он был отправлен в больницу.
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