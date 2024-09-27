27 сентября 2024

Челябинский хоккеист Кузнецов из-за травмы выбыл на два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кузя получил серьезную травму в мачте с "Северсталью" 27 сентября
Кузя получил серьезную травму в мачте с "Северсталью" 27 сентября Фото:

Воспитанник челябинского хоккея, играющий сейчас в питерском СКА, Евгений Кузнецов получил серьезную травму в матче против «Северстали» 27 сентября. Хоккеист сможет вернуться в строй только через два месяца, сообщил тренер команды Роман Ротенберг.

«Травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — написал Ротенберг в telegram-канале.

Разработан детальный план восстановления хоккеиста. На каждом этапе с Кузнецовым будут работать врачи и тренеры. «Конечно же, для нас это большая потеря. Вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будет побеждать, в том числе, и за него», — добавил Ротенберг.

Матч между СКА и «Северсталью» прошел 27 сентября в Сант-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. Он был отправлен в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанник челябинского хоккея, играющий сейчас в питерском СКА, Евгений Кузнецов получил серьезную травму в матче против «Северстали» 27 сентября. Хоккеист сможет вернуться в строй только через два месяца, сообщил тренер команды Роман Ротенберг. «Травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — написал Ротенберг в telegram-канале. Разработан детальный план восстановления хоккеиста. На каждом этапе с Кузнецовым будут работать врачи и тренеры. «Конечно же, для нас это большая потеря. Вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будет побеждать, в том числе, и за него», — добавил Ротенберг. Матч между СКА и «Северсталью» прошел 27 сентября в Сант-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. Он был отправлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...