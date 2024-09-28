Меликов заявил, что владельцы АЗС в Дагестане не торопятся выполнять требования безопасности

Меликов: на взорвавшейся АЗС ранее были выявлены нарушения

28 сентября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов заявил, что владельцы АЗС в Дагестане не реагируют на требования о соблюдении мер безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Владельцы автозаправок в Дагестане не реагируют на требования властей о соблюдении норм безопасности. На взорвавшейся накануне АЗС в пригороде Махачкалы ранее уже были выявлены нарушения, которые впоследствии устранили, сообщил глава республики Сергей Меликов. «Я тогда определил, что достаточно жесткие меры должны быть по соблюдению требований безопасности владельцами всех заправок. У нас в Махачкале есть АЗС, которая примыкает к дорожному автополотну и вплотную к жилому дому. Как вы думаете, она работает? Она работает. А почему? Потому что у владельца есть решение суда», — сказал Меликов. Его слова передает телеканал «РЕН ТВ». Глава Дагестана добавил, что у владельцев сгоревшей заправки есть еще две АЗС, на одной из которых были выявлены несоблюдения требований безопасности. Меликов напомнил о трагедии 2023 года, когда после взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек и более 100 получили травмы. В результате было приостановлено функционирование более 230 заправок из-за выявленных нарушений. Однако через некоторое время более 130 из них возобновили свою работу, используя судебные решения в качестве аргумента для отмены решений контрольно-надзорных органов. По словам главы республики, необходимо создать ассоциации топливозаправщиков, которая бы способствовала качественному обслуживанию населения и не напоминала бы «картельный сговор». Меликов выразил надежду на понимание и сотрудничество со стороны частных владельцев АЗС для решения проблемы. Ранее надзорные органы в связи с недавним взрывом на заправке около Махачкалы проверили состояние АЗС в Дагестане и выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности, пишет «360.ru». При этом в суд подали 149 исков с требованием приостановить работу заправок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы автозаправок в Дагестане не реагируют на требования властей о соблюдении норм безопасности. На взорвавшейся накануне АЗС в пригороде Махачкалы ранее уже были выявлены нарушения, которые впоследствии устранили, сообщил глава республики Сергей Меликов. «Я тогда определил, что достаточно жесткие меры должны быть по соблюдению требований безопасности владельцами всех заправок. У нас в Махачкале есть АЗС, которая примыкает к дорожному автополотну и вплотную к жилому дому. Как вы думаете, она работает? Она работает. А почему? Потому что у владельца есть решение суда», — сказал Меликов. Его слова передает телеканал «РЕН ТВ». Глава Дагестана добавил, что у владельцев сгоревшей заправки есть еще две АЗС, на одной из которых были выявлены несоблюдения требований безопасности. Меликов напомнил о трагедии 2023 года, когда после взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек и более 100 получили травмы. В результате было приостановлено функционирование более 230 заправок из-за выявленных нарушений. Однако через некоторое время более 130 из них возобновили свою работу, используя судебные решения в качестве аргумента для отмены решений контрольно-надзорных органов. По словам главы республики, необходимо создать ассоциации топливозаправщиков, которая бы способствовала качественному обслуживанию населения и не напоминала бы «картельный сговор». Меликов выразил надежду на понимание и сотрудничество со стороны частных владельцев АЗС для решения проблемы. Ранее надзорные органы в связи с недавним взрывом на заправке около Махачкалы проверили состояние АЗС в Дагестане и выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности, пишет «360.ru». При этом в суд подали 149 исков с требованием приостановить работу заправок.