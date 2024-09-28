Премьер Польши пообещал безопасность бобрам

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил общественность в безопасности бобров в контексте борьбы с наводнением. Он подчеркнул, что в ходе реализации этих мер ни одно из этих животных не пострадало.
«Ни один бобер не пострадал», — заявил Туск на заседании кризисного штаба, трансляция которого велась на телеканале TVP Info. Премьер добавил, что для защиты дамб от потенциального ущерба, который могут причинить бобры, будут установлены специальные металлические сетки.
По словам Туска, с 2016 по 2023 год в Польше было отстреляно более восьми тысяч бобров, однако он не уточнил, были ли эти действия оправданы. Ранее он также сообщил о планах властей рассмотреть правовые решения для контроля за популяциями бобров и предотвращения ущерба для дамб, передает «Царьград». Эксперты предлагают строить дамбы на большем расстоянии от рек или использовать металлические сетки для их защиты.
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