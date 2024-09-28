Reuters: в Пакистане упал вертолет с российскими пилотами

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В результате крушения вертолета в Пакистане погибли шесть человек
В результате крушения вертолета в Пакистане погибли шесть человек Фото:

В результате крушения чартерного вертолета в Пакистане погибли шесть человек, среди которых были российские пилоты. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года на севере страны.

«На борту вертолета находились около 14 пассажиров, по меньшей мере шесть человек погибли», — сообщает Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

Вертолет, зафрахтованный частной компанией, потерпел крушение вскоре после взлета из нестабильного района Северный Вазиристан, который расположен недалеко от границы с Афганистаном. Обстоятельства происшествия пока не уточняются.

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В результате крушения чартерного вертолета в Пакистане погибли шесть человек, среди которых были российские пилоты. Трагедия произошла 28 сентября 2024 года на севере страны. «На борту вертолета находились около 14 пассажиров, по меньшей мере шесть человек погибли», — сообщает Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что восемь человек получили ранения и были госпитализированы. Вертолет, зафрахтованный частной компанией, потерпел крушение вскоре после взлета из нестабильного района Северный Вазиристан, который расположен недалеко от границы с Афганистаном. Обстоятельства происшествия пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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