В Ульяновске неизвестный избил старушку, которая торговала цветами у магазина. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , пенсионерка, старушка, старость, трость, бабушка, рука
Мужчина ударил бабушку, продающую цветы около ульяновского супермаркета Фото:

В Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Агрессия в сторону старушки была проявлена без видимых на то причин.

«В Ульяновске мужчина избил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ», — сообщает издание «Улпресса». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как неизвестный подходит к бабушке и несколько раз ударяет ее по лицу. Мотив действий мужчины непонятен.

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В Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Агрессия в сторону старушки была проявлена без видимых на то причин. «В Ульяновске мужчина избил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ», — сообщает издание «Улпресса». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный подходит к бабушке и несколько раз ударяет ее по лицу. Мотив действий мужчины непонятен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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