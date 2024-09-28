Мужчина ударил бабушку, продающую цветы около ульяновского супермаркета
В Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Агрессия в сторону старушки была проявлена без видимых на то причин.
«В Ульяновске мужчина избил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ», — сообщает издание «Улпресса». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.
На записи видно, как неизвестный подходит к бабушке и несколько раз ударяет ее по лицу. Мотив действий мужчины непонятен.
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