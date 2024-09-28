В Ульяновске неизвестный избил старушку, которая торговала цветами у магазина. Видео

28 сентября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил бабушку, продающую цветы около ульяновского супермаркета Фото: Илья Московец © URA.RU В Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Агрессия в сторону старушки была проявлена без видимых на то причин. «В Ульяновске мужчина избил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ», — сообщает издание «Улпресса». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный подходит к бабушке и несколько раз ударяет ее по лицу. Мотив действий мужчины непонятен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Агрессия в сторону старушки была проявлена без видимых на то причин. «В Ульяновске мужчина избил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ», — сообщает издание «Улпресса». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный подходит к бабушке и несколько раз ударяет ее по лицу. Мотив действий мужчины непонятен.