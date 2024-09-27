27 сентября 2024

«Оторвало голову»: екатеринбуржец разбился насмерть, упав на козырек дома

В Екатеринбурге мужчина упал на козырек дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Человек упал со здания высотой 35 этажей (архивное фото)
Человек упал со здания высотой 35 этажей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Готвальда, 24/4, мужчина разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома. По словам местных жителей, от удара об стену погибшему оторвало голову.

«После падения с высоты его буквально размазало по козырьку… От удара об стену погибшему оторвало голову», — сообщили очевидцы порталу Е1.ru. Тело мужчины пока не убрали. Высота самого здания — 35 этажей.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.

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В Екатеринбурге на улице Готвальда, 24/4, мужчина разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома. По словам местных жителей, от удара об стену погибшему оторвало голову. «После падения с высоты его буквально размазало по козырьку… От удара об стену погибшему оторвало голову», — сообщили очевидцы порталу Е1.ru. Тело мужчины пока не убрали. Высота самого здания — 35 этажей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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