«Оторвало голову»: екатеринбуржец разбился насмерть, упав на козырек дома

Человек упал со здания высотой 35 этажей (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Готвальда, 24/4, мужчина разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома. По словам местных жителей, от удара об стену погибшему оторвало голову.
«После падения с высоты его буквально размазало по козырьку… От удара об стену погибшему оторвало голову», — сообщили очевидцы порталу Е1.ru. Тело мужчины пока не убрали. Высота самого здания — 35 этажей.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
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