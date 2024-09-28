Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло

После взрыва на АЗС вспыхнул пожар (фото из архива)
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
Количество погибших при взрыве на АЗС под Махачкалой в Дагестане увеличилось до 13 человек. Информация о еще одной жертве поступила в ходе сегодняшнего пресс-подхода главы республики Сергея Меликова.
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Взрыв на АЗС прогремел вечером 27 сентября. Предварительно, ЧП произошло из-за газового баллона. На данным момент пожар на территории АЗС ликвидирован. Об этом
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