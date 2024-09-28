Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло

При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

После взрыва на АЗС вспыхнул пожар (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Количество погибших при взрыве на АЗС под Махачкалой в Дагестане увеличилось до 13 человек. Информация о еще одной жертве поступила в ходе сегодняшнего пресс-подхода главы республики Сергея Меликова.

«Стало известно о тринадцатом погибшем», — информирует telegram-канал пресс-службы главы Дагестана. Ранее сообщалось о 12 жертвах, среди них — двое детей.

Взрыв на АЗС прогремел вечером 27 сентября. Предварительно, ЧП произошло из-за газового баллона. На данным момент пожар на территории АЗС ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России . Ведется разбор завалов.