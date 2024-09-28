Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло

При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 13 человек
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После взрыва на АЗС вспыхнул пожар (фото из архива) Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Количество погибших при взрыве на АЗС под Махачкалой в Дагестане увеличилось до 13 человек. Информация о еще одной жертве поступила в ходе сегодняшнего пресс-подхода главы республики Сергея Меликова.

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«Стало известно о тринадцатом погибшем», — информирует telegram-канал пресс-службы главы Дагестана. Ранее сообщалось о 12 жертвах, среди них — двое детей.

Взрыв на АЗС прогремел вечером 27 сентября. Предварительно, ЧП произошло из-за газового баллона. На данным момент пожар на территории АЗС ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России. Ведется разбор завалов.

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Количество погибших при взрыве на АЗС под Махачкалой в Дагестане увеличилось до 13 человек. Информация о еще одной жертве поступила в ходе сегодняшнего пресс-подхода главы республики Сергея Меликова. «Стало известно о тринадцатом погибшем», — информирует telegram-канал пресс-службы главы Дагестана. Ранее сообщалось о 12 жертвах, среди них — двое детей. Взрыв на АЗС прогремел вечером 27 сентября. Предварительно, ЧП произошло из-за газового баллона. На данным момент пожар на территории АЗС ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России. Ведется разбор завалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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