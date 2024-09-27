В Екатеринбурге сотни фанатов 28 сентября пришли на бесплатный концерт и фан-встречу с МС Кисулей (Юлия Дунаева, популярный в Сети мем-персонаж) в ТРЦ VEER Mall. У площадки и перил практически не было свободного места, передает корреспондент URA.RU.
«Вы знаете, я шла к этому 16 лет, чтобы собрать всех вас здесь. Ну что, готовы исполнять треки, ради которых мы все тут собрались?» — обратилась перед началом выступления МС Кисуля.
В программе, помимо концерта и автограф-сессии, был розыгрыш призов от партнеров. Закончилось выступление одной из самых популярных песен МС Кисули — «Слезы».
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