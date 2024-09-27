27 сентября 2024

Толпа подростков оккупировала ТЦ на Уралмаше из-за звездной рэперши. Фото, видео

Екатеринбуржцы заполнили ТЦ ради бесплатного концерта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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МС Кисуля выступила на сцене в ТРЦ Veer Mall
МС Кисуля выступила на сцене в ТРЦ Veer Mall Фото:

В Екатеринбурге сотни фанатов 28 сентября пришли на бесплатный концерт и фан-встречу с МС Кисулей (Юлия Дунаева, популярный в Сети мем-персонаж) в ТРЦ VEER Mall. У площадки и перил практически не было свободного места, передает корреспондент URA.RU.

«Вы знаете, я шла к этому 16 лет, чтобы собрать всех вас здесь. Ну что, готовы исполнять треки, ради которых мы все тут собрались?» — обратилась перед началом выступления МС Кисуля.

В программе, помимо концерта и автограф-сессии, был розыгрыш призов от партнеров. Закончилось выступление одной из самых популярных песен МС Кисули — «Слезы».

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Фото:
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В Екатеринбурге сотни фанатов 28 сентября пришли на бесплатный концерт и фан-встречу с МС Кисулей (Юлия Дунаева, популярный в Сети мем-персонаж) в ТРЦ VEER Mall. У площадки и перил практически не было свободного места, передает корреспондент URA.RU . «Вы знаете, я шла к этому 16 лет, чтобы собрать всех вас здесь. Ну что, готовы исполнять треки, ради которых мы все тут собрались?» — обратилась перед началом выступления МС Кисуля. В программе, помимо концерта и автограф-сессии, был розыгрыш призов от партнеров. Закончилось выступление одной из самых популярных песен МС Кисули — «Слезы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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