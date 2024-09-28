Как похудеть с помощью грибов

Нутрициолог Мандзяк: грибы являются отличным продуктом для диеты
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Грибы содержат белок, который дает ощущение сытости организму во время похудения
Грибы содержат белок, который дает ощущение сытости организму во время похудения Фото:

Нутрициолог Виктор Мандзяк рекомендует включать грибы в рацион для похудения. Он подчеркивает их низкую калорийность и высокое содержание белка и клетчатки, что делает их отличным продуктом для поддержания процесса снижения веса.

«Грибы богаты водой, содержат достаточное количество клетчатки и белка, а калорийность их составляет всего 20-30 калорий на 100 граммов», — заявил Мандзяк, его слова передает издание Cursorinfo. Эксперт также указывает на особенности клетчатки в грибах, например хитин, который не усваивается организмом, но способствует увеличению количества калорий, выводимых с калом.

Мандзяк подчеркивает, что белок в грибах, хоть и содержится в меньших количествах по сравнению с мясом, играет важную роль в создании ощущения сытости и поддержании мышечной массы в процессе похудения. Несмотря на то, что усваивается грибной белок не полностью, его включение в диету может быть полезным, но следует проконсультироваться с врачами.

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Нутрициолог Виктор Мандзяк рекомендует включать грибы в рацион для похудения. Он подчеркивает их низкую калорийность и высокое содержание белка и клетчатки, что делает их отличным продуктом для поддержания процесса снижения веса. «Грибы богаты водой, содержат достаточное количество клетчатки и белка, а калорийность их составляет всего 20-30 калорий на 100 граммов», — заявил Мандзяк, его слова передает издание Cursorinfo. Эксперт также указывает на особенности клетчатки в грибах, например хитин, который не усваивается организмом, но способствует увеличению количества калорий, выводимых с калом. Мандзяк подчеркивает, что белок в грибах, хоть и содержится в меньших количествах по сравнению с мясом, играет важную роль в создании ощущения сытости и поддержании мышечной массы в процессе похудения. Несмотря на то, что усваивается грибной белок не полностью, его включение в диету может быть полезным, но следует проконсультироваться с врачами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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