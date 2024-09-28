На трассе Сургут — Салехард столкнулись два большегруза. Видео

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В результате ДТП водитель большегруза с полуприцепом получил травмы
В результате ДТП водитель большегруза с полуприцепом получил травмы Фото:

На трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобили «Scania» с полуприцепом и «Scania» с цистерной. В результате ДТП водитель машины с полуприцепом получил травмы, сообщили в ГИБДД МВД России по ЯНАО.

«28 сентября на автодороге Сургут — Салехард водитель 1984 года рождения, управляя „Scania“ в составе цистерны, столкнулся со „Scania“ в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель „Scania“ в составе полуприцепа доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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На трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобили «Scania» с полуприцепом и «Scania» с цистерной. В результате ДТП водитель машины с полуприцепом получил травмы, сообщили в ГИБДД МВД России по ЯНАО. «28 сентября на автодороге Сургут — Салехард водитель 1984 года рождения, управляя „Scania“ в составе цистерны, столкнулся со „Scania“ в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель „Scania“ в составе полуприцепа доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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