В результате ДТП водитель большегруза с полуприцепом получил травмы
На трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобили «Scania» с полуприцепом и «Scania» с цистерной. В результате ДТП водитель машины с полуприцепом получил травмы, сообщили в ГИБДД МВД России по ЯНАО.
«28 сентября на автодороге Сургут — Салехард водитель 1984 года рождения, управляя „Scania“ в составе цистерны, столкнулся со „Scania“ в составе полуприцепа. В результате ДТП водитель „Scania“ в составе полуприцепа доставлен в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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