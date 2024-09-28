Нардеп Безуглая: начальника Генштаба ВСУ поймали на взятке, а Сырский прячется на даче

Нардеп Безуглая заявила о взяточничестве начальника Генштаба ВСУ Баргилевича

28 сентября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Слухи о том, что Сырский прячется на даче распространились среди военных ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский прячется на даче, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич попался на взятке. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. «Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель», — передает слова Безуглой telegram-канал «Политика Страны». Нардеп также добавила, что слухи о взятках Баргилевича распространились среди бойцов ВСУ и способствовали снижению авторитета начальника Генштаба. Безуглая призвала Баргилевича и Сырского прокомментировать появившуюся информацию и выйти на связь. Ранее стало известно, что после неудачи ВСУ в Угледаре ДНР Сырский попытался остановить отвод подразделений, однако это не помогло украинской стороне восстановить позиции, передает МК . После этого Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени из-за ошибочных действий Сырского, сообщает 360.ru. Она отметила, что некоторые города ДНР, контролируемые ВСУ, не готовы обороняться из-за ошибки главнокомандующего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский прячется на даче, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич попался на взятке. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. «Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели? Документы подписывает его заместитель», — передает слова Безуглой telegram-канал «Политика Страны». Нардеп также добавила, что слухи о взятках Баргилевича распространились среди бойцов ВСУ и способствовали снижению авторитета начальника Генштаба. Безуглая призвала Баргилевича и Сырского прокомментировать появившуюся информацию и выйти на связь. Ранее стало известно, что после неудачи ВСУ в Угледаре ДНР Сырский попытался остановить отвод подразделений, однако это не помогло украинской стороне восстановить позиции, передает МК. После этого Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени из-за ошибочных действий Сырского, сообщает 360.ru. Она отметила, что некоторые города ДНР, контролируемые ВСУ, не готовы обороняться из-за ошибки главнокомандующего.