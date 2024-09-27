Подросток пропал из школы-интернат в Челябинске. Фото

28 сентября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Подросток пропал накануне (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Р., который 27 сентября ушел из школы-интернат в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Пропал Кирилл Р. 27 сентября ушел в неизвестном направлении с адреса: город Челябинск, улица Трудовая, 16, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По указанному адресу в Металлургическом районе находится школа-интернат №13. Рост ребенка 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные, коротки. Был одет в толстовку черного цвета, черные брюки и черные кроссовки, сообщили в поисковом отряде. Особые приметы — шрам на голове и кривые зубы. Группа «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Р., который 27 сентября ушел из школы-интернат в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Пропал Кирилл Р. 27 сентября ушел в неизвестном направлении с адреса: город Челябинск, улица Трудовая, 16, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По указанному адресу в Металлургическом районе находится школа-интернат №13. Рост ребенка 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные, коротки. Был одет в толстовку черного цвета, черные брюки и черные кроссовки, сообщили в поисковом отряде. Особые приметы — шрам на голове и кривые зубы.