В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Р., который 27 сентября ушел из школы-интернат в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Пропал Кирилл Р. 27 сентября ушел в неизвестном направлении с адреса: город Челябинск, улица Трудовая, 16, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По указанному адресу в Металлургическом районе находится школа-интернат №13.
Рост ребенка 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные, коротки. Был одет в толстовку черного цвета, черные брюки и черные кроссовки, сообщили в поисковом отряде. Особые приметы — шрам на голове и кривые зубы.
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