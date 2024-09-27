27 сентября 2024

Подросток пропал из школы-интернат в Челябинске. Фото

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Подросток пропал накануне (архивное фото) Фото:

В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Р., который 27 сентября ушел из школы-интернат в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Пропал Кирилл Р. 27 сентября ушел в неизвестном направлении с адреса: город Челябинск, улица Трудовая, 16, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По указанному адресу в Металлургическом районе находится школа-интернат №13.

Рост ребенка 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные, коротки. Был одет в толстовку черного цвета, черные брюки и черные кроссовки, сообщили в поисковом отряде. Особые приметы — шрам на голове и кривые зубы.

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В Челябинске пропал 14-летний Кирилл Р., который 27 сентября ушел из школы-интернат в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Пропал Кирилл Р. 27 сентября ушел в неизвестном направлении с адреса: город Челябинск, улица Трудовая, 16, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По указанному адресу в Металлургическом районе находится школа-интернат №13. Рост ребенка 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные, коротки. Был одет в толстовку черного цвета, черные брюки и черные кроссовки, сообщили в поисковом отряде. Особые приметы — шрам на голове и кривые зубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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