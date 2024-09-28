Появилось видео последствий взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

Пострадавших после взрыва нет
Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Оно опубликовано в telegram-канале Baza.
На кадрах можно увидеть последствия взрыва, мост частично разрушен. Как сообщает издание, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники специальных служб для устранения последствий.
Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что произошел взрыв на мосту в Самарской области. В связи с этим было остановлено движение поездов.
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