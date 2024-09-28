Появилось видео последствий взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

28 сентября 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Пострадавших после взрыва нет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Оно опубликовано в telegram-канале Baza. На кадрах можно увидеть последствия взрыва, мост частично разрушен. Как сообщает издание, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники специальных служб для устранения последствий. Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что произошел взрыв на мосту в Самарской области. В связи с этим было остановлено движение поездов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Оно опубликовано в telegram-канале Baza. На кадрах можно увидеть последствия взрыва, мост частично разрушен. Как сообщает издание, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники специальных служб для устранения последствий. Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что произошел взрыв на мосту в Самарской области. В связи с этим было остановлено движение поездов.