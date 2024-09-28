Появилось видео последствий взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области

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Коммунальный мост. Пермь, мост, электричка, жд, ласточка, коммунальный мост, поезд
Пострадавших после взрыва нет Фото:

Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Оно опубликовано в telegram-канале Baza.

На кадрах можно увидеть последствия взрыва, мост частично разрушен. Как сообщает издание, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники специальных служб для устранения последствий.

Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что произошел взрыв на мосту в Самарской области. В связи с этим было остановлено движение поездов.

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Появилось видео с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Оно опубликовано в telegram-канале Baza. На кадрах можно увидеть последствия взрыва, мост частично разрушен. Как сообщает издание, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники специальных служб для устранения последствий. Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что произошел взрыв на мосту в Самарской области. В связи с этим было остановлено движение поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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