Звездный кулачник победил чемпиона по боксу в жестком бою в Екатеринбурге. Фото

Евгений Смирнов одолел Владимира Мазура на кулачном турнире RCC в Екатеринбурге

28 сентября 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Звездный кулачник RCC выиграл главный бой раздельным решением судей Фото: Александр Стародумов © URA.RU В Екатеринбурге Евгений Смирнов победил дебютанта Владимира Мазура — чемпиона по боксу лиги Hardcore — в главном поединке RCC Hard 10. Победителя определили раздельным решением судей после пяти раундов. Бой прошел в полусреднем весе (до 77,1 кг) на арене Академии единоборств РМК, передает корреспондент URA.RU. «Я, как показывает практика, никого не ложу, хочу таких боев, чтобы всем нравилось. Владимир молодец, мастер своего дела. Я добился слова впервые за четыре боя в RCC», — поделился Смирнов. По словам проигравшего, он думал, что победа уже за ним. Он добавил, что ему не хватило жесткости для удачного дебюта в кулачных боях. Помимо этого на турнире определились первые финалисты Гран-при в двух весовых категориях. В легчайшем весе (до 61,2 кг) им стал Торгынбек Амиров, нокаутировавший соперника на первых секундах боя. В легком весе (до 70,3 кг) за победу поборется Амир-Арслан Ахмедов. Также прошел четвертьфинал у тяжеловесов (93+ кг), где Владимир Маркелов нокаутировал Алексея Кудина с более чем 30 боями за плечами в MMA. За победу в каждой весовой категории полагается звание чемпиона и бонус в один миллион рублей. За выход в финал — 500 тысяч рублей. На прошедшем номерном турнире RCC Hard 9 Валерий Мясников одолел Магомеда Магомедова. Бой прошел в среднем весе (до 83,9 кг), и победителя определили единогласным решением судей после пяти раундов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Евгений Смирнов победил дебютанта Владимира Мазура — чемпиона по боксу лиги Hardcore — в главном поединке RCC Hard 10. Победителя определили раздельным решением судей после пяти раундов. Бой прошел в полусреднем весе (до 77,1 кг) на арене Академии единоборств РМК, передает корреспондент URA.RU. «Я, как показывает практика, никого не ложу, хочу таких боев, чтобы всем нравилось. Владимир молодец, мастер своего дела. Я добился слова впервые за четыре боя в RCC», — поделился Смирнов. По словам проигравшего, он думал, что победа уже за ним. Он добавил, что ему не хватило жесткости для удачного дебюта в кулачных боях. Помимо этого на турнире определились первые финалисты Гран-при в двух весовых категориях. В легчайшем весе (до 61,2 кг) им стал Торгынбек Амиров, нокаутировавший соперника на первых секундах боя. В легком весе (до 70,3 кг) за победу поборется Амир-Арслан Ахмедов. Также прошел четвертьфинал у тяжеловесов (93+ кг), где Владимир Маркелов нокаутировал Алексея Кудина с более чем 30 боями за плечами в MMA. За победу в каждой весовой категории полагается звание чемпиона и бонус в один миллион рублей. За выход в финал — 500 тысяч рублей. На прошедшем номерном турнире RCC Hard 9 Валерий Мясников одолел Магомеда Магомедова. Бой прошел в среднем весе (до 83,9 кг), и победителя определили единогласным решением судей после пяти раундов.