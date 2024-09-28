Посольство РФ подтвердило крушение вертолета с россиянами в Пакистане

28 сентября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Крушение Ми-8 подтвердили в Посольстве РФ в Пакистане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посольство России в Пакистане подтвердило крушение вертолета Ми-8, на борту которого находилось два россиянина. Об их состоянии пока ничего неизвестно. «Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них — второй пилот и бортовой механик — граждане России», — написали в официальном telegram-канале Посольства. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате крушения воздушного судна в Пакистане погибли шесть человек. Остальные были ранены и отправлены в больницу. По данным telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», два россиянина, которые были пилотами судна, погибли из-за падения Ми-8. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России в Пакистане подтвердило крушение вертолета Ми-8, на борту которого находилось два россиянина. Об их состоянии пока ничего неизвестно. «Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них — второй пилот и бортовой механик — граждане России», — написали в официальном telegram-канале Посольства. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате крушения воздушного судна в Пакистане погибли шесть человек. Остальные были ранены и отправлены в больницу. По данным telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», два россиянина, которые были пилотами судна, погибли из-за падения Ми-8. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки.