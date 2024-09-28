Посольство РФ подтвердило крушение вертолета с россиянами в Пакистане

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Крушение Ми-8 подтвердили в Посольстве РФ в Пакистане Фото:

Посольство России в Пакистане подтвердило крушение вертолета Ми-8, на борту которого находилось два россиянина. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

«Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них — второй пилот и бортовой механик — граждане России», — написали в официальном telegram-канале Посольства.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате крушения воздушного судна в Пакистане погибли шесть человек. Остальные были ранены и отправлены в больницу. По данным telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», два россиянина, которые были пилотами судна, погибли из-за падения Ми-8. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки.

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Посольство России в Пакистане подтвердило крушение вертолета Ми-8, на борту которого находилось два россиянина. Об их состоянии пока ничего неизвестно. «Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них — второй пилот и бортовой механик — граждане России», — написали в официальном telegram-канале Посольства. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате крушения воздушного судна в Пакистане погибли шесть человек. Остальные были ранены и отправлены в больницу. По данным telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», два россиянина, которые были пилотами судна, погибли из-за падения Ми-8. Предварительно причиной крушения стали технические неполадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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