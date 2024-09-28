Российские пилоты погибли при крушении вертолета в Пакистане

28 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

В результате крушения Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При крушении вертолета Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота. Еще трех россиян с различными травмами доставили в больницу. «Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, они были пилотами судна», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на источник. Еще три российских пилота с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стали технические неполадки, которые возникли сразу после взлета. Крушение Ми-8 произошло при аварийной посадке в результате удара хвостового винта о землю. Ранее Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета в Пакистане погибли честь человек. Всего на борту судна находилось 14 человек. Все выжившие получили ранения и были доставлены в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При крушении вертолета Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота. Еще трех россиян с различными травмами доставили в больницу. «Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, они были пилотами судна», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на источник. Еще три российских пилота с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стали технические неполадки, которые возникли сразу после взлета. Крушение Ми-8 произошло при аварийной посадке в результате удара хвостового винта о землю. Ранее Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета в Пакистане погибли честь человек. Всего на борту судна находилось 14 человек. Все выжившие получили ранения и были доставлены в больницу.