Российские пилоты погибли при крушении вертолета в Пакистане

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
В результате крушения Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота Фото:

При крушении вертолета Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота. Еще трех россиян с различными травмами доставили в больницу.

«Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, они были пилотами судна», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на источник. Еще три российских пилота с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стали технические неполадки, которые возникли сразу после взлета. Крушение Ми-8 произошло при аварийной посадке в результате удара хвостового винта о землю.

Ранее Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета в Пакистане погибли честь человек. Всего на борту судна находилось 14 человек. Все выжившие получили ранения и были доставлены в больницу.

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При крушении вертолета Ми-8 в Пакистане погибли два российских пилота. Еще трех россиян с различными травмами доставили в больницу. «Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане, они были пилотами судна», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на источник. Еще три российских пилота с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стали технические неполадки, которые возникли сразу после взлета. Крушение Ми-8 произошло при аварийной посадке в результате удара хвостового винта о землю. Ранее Reuters сообщал, что при крушении чартерного вертолета в Пакистане погибли честь человек. Всего на борту судна находилось 14 человек. Все выжившие получили ранения и были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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