Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, военные, сражение, ресторан, бой, солдат, взрыв
В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В Дагестане в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва на АЗС, приведшего к человеческим жертвам, задержан владелец автозаправки Марат Джанхуватов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного <…> в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — написали в telegram-канале «Следком». Подозреваемый был допрошен следственными органами, и в скором времени суд рассмотрит вопрос о выборе в отношении него меры пресечения.

Взрыв на АЗС под Махачкалой прогремел вечером 27 сентября. Предварительно ЧП произошло из-за газового баллона. В результате взрыва погибли 13 человек, среди них — двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва на АЗС, приведшего к человеческим жертвам, задержан владелец автозаправки Марат Джанхуватов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного <…> в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — написали в telegram-канале «Следком». Подозреваемый был допрошен следственными органами, и в скором времени суд рассмотрит вопрос о выборе в отношении него меры пресечения. Взрыв на АЗС под Махачкалой прогремел вечером 27 сентября. Предварительно ЧП произошло из-за газового баллона. В результате взрыва погибли 13 человек, среди них — двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...