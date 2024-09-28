Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане

В Дагестане в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва на АЗС, приведшего к человеческим жертвам, задержан владелец автозаправки Марат Джанхуватов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного <…> в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — написали в telegram-канале «Следком». Подозреваемый был допрошен следственными органами, и в скором времени суд рассмотрит вопрос о выборе в отношении него меры пресечения.
Взрыв на АЗС под Махачкалой прогремел вечером 27 сентября. Предварительно ЧП произошло из-за газового баллона. В результате взрыва погибли 13 человек, среди них — двое детей.
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