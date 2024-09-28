Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане

28 сентября 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В Дагестане в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва на АЗС, приведшего к человеческим жертвам, задержан владелец автозаправки Марат Джанхуватов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного <…> в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — написали в telegram-канале «Следком». Подозреваемый был допрошен следственными органами, и в скором времени суд рассмотрит вопрос о выборе в отношении него меры пресечения. Взрыв на АЗС под Махачкалой прогремел вечером 27 сентября. Предварительно ЧП произошло из-за газового баллона. В результате взрыва погибли 13 человек, среди них — двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после взрыва на АЗС, приведшего к человеческим жертвам, задержан владелец автозаправки Марат Джанхуватов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного <…> в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — написали в telegram-канале «Следком». Подозреваемый был допрошен следственными органами, и в скором времени суд рассмотрит вопрос о выборе в отношении него меры пресечения. Взрыв на АЗС под Махачкалой прогремел вечером 27 сентября. Предварительно ЧП произошло из-за газового баллона. В результате взрыва погибли 13 человек, среди них — двое детей.