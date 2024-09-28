Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым стартовал к МКС. Видео

28 сентября 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал Фото: Роскосмос Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с Международной космической станции (МКС), на борту находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Трансляцию проводит Роскосмос. «Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 13:17 по местному времени», — следует из трансляции. Вместе с Горбуновым в космос отправился американский астронавт Ник Хейг. Планы по составу экипажа были изменены, и вместо четырех специалистов в миссии Crew-9 принимают участие два члена экипажа, что позволит освободить места для возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner. Ожидается, что стыковка Crew Dragon с МКС пройдет 29 сентября в 17:30 по времени Восточного побережья США. Ранее запуск корабля был отложен из-за необходимости уточнения планов возвращения на Землю корабля Starliner и неблагоприятных погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с Международной космической станции (МКС), на борту находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Трансляцию проводит Роскосмос. «Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 13:17 по местному времени», — следует из трансляции. Вместе с Горбуновым в космос отправился американский астронавт Ник Хейг. Планы по составу экипажа были изменены, и вместо четырех специалистов в миссии Crew-9 принимают участие два члена экипажа, что позволит освободить места для возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner. Ожидается, что стыковка Crew Dragon с МКС пройдет 29 сентября в 17:30 по времени Восточного побережья США. Ранее запуск корабля был отложен из-за необходимости уточнения планов возвращения на Землю корабля Starliner и неблагоприятных погодных условий.