Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым стартовал к МКС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС. Москва. stock, stock, мс-23
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал Фото:

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с Международной космической станции (МКС), на борту находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Трансляцию проводит Роскосмос.

«Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 13:17 по местному времени», — следует из трансляции. Вместе с Горбуновым в космос отправился американский астронавт Ник Хейг. Планы по составу экипажа были изменены, и вместо четырех специалистов в миссии Crew-9 принимают участие два члена экипажа, что позволит освободить места для возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner.

Ожидается, что стыковка Crew Dragon с МКС пройдет 29 сентября в 17:30 по времени Восточного побережья США. Ранее запуск корабля был отложен из-за необходимости уточнения планов возвращения на Землю корабля Starliner и неблагоприятных погодных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с Международной космической станции (МКС), на борту находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Трансляцию проводит Роскосмос. «Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 13:17 по местному времени», — следует из трансляции. Вместе с Горбуновым в космос отправился американский астронавт Ник Хейг. Планы по составу экипажа были изменены, и вместо четырех специалистов в миссии Crew-9 принимают участие два члена экипажа, что позволит освободить места для возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner. Ожидается, что стыковка Crew Dragon с МКС пройдет 29 сентября в 17:30 по времени Восточного побережья США. Ранее запуск корабля был отложен из-за необходимости уточнения планов возвращения на Землю корабля Starliner и неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...