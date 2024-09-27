Подростки пытались оторваться от полиции через дворы (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки без прав устроили погоню с полицейской машиной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Улица Лермонтова, 165, ГАИ-шники догнали „четырку“ с малолетками, которая уходила по дворам. Водитель без прав», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». На фото видно, что полиция стоит сзади автомобиля «Жигули», возле которого стоят подростки.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается.
Патрульная машина догнала подростков, которые устроили погоню
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