27 сентября 2024

В Каменске-Уральском подростки без прав устроили погоню с полицией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
Подростки пытались оторваться от полиции через дворы (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки без прав устроили погоню с полицейской машиной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Улица Лермонтова, 165, ГАИ-шники догнали „четырку“ с малолетками, которая уходила по дворам. Водитель без прав», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». На фото видно, что полиция стоит сзади автомобиля «Жигули», возле которого стоят подростки.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается.

Патрульная машина догнала подростков, которые устроили погоню
Патрульная машина догнала подростков, которые устроили погоню
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки без прав устроили погоню с полицейской машиной. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Улица Лермонтова, 165, ГАИ-шники догнали „четырку“ с малолетками, которая уходила по дворам. Водитель без прав», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». На фото видно, что полиция стоит сзади автомобиля «Жигули», возле которого стоят подростки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России по Каменску-Уральскому за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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