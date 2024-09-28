В Миассе на проспекте Автозаводцев прохожие удивились появившейся конструкции, которая напоминает скамейку, однако сесть на нее невозможно. Жители озвучили свои предположения насчет нового объекта благоустройства в социальной сети.
«Что за странные скамейки на проспекте Автозаводцев установили? Как ими пользоваться?», — написала в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» Катерина Иванова.
В качестве возможных версий жители озвучили отбойник для самокатчиков, поручень для велосипедистов и конструкцию, чтобы облокотиться уставшим пешеходам. Тема вызвала активную полемику среди жителей Миасса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!