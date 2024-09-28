28 сентября 2024
27 сентября 2024

Жители Миасса удивились скамейке, на которой нельзя сидеть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, скамейка, погода, желтые листья, опавшие листья, осень, скамейка в парке
В Миассе жители удивились конструкции, которая напоминает скамейку (архивное фото) Фото:

В Миассе на проспекте Автозаводцев прохожие удивились появившейся конструкции, которая напоминает скамейку, однако сесть на нее невозможно. Жители озвучили свои предположения насчет нового объекта благоустройства в социальной сети.

«Что за странные скамейки на проспекте Автозаводцев установили? Как ими пользоваться?», — написала в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» Катерина Иванова.

В качестве возможных версий жители озвучили отбойник для самокатчиков, поручень для велосипедистов и конструкцию, чтобы облокотиться уставшим пешеходам. Тема вызвала активную полемику среди жителей Миасса.

Жителей Миасса удивила скамейка, на которой нельзя сидеть
Жителей Миасса удивила скамейка, на которой нельзя сидеть

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В Миассе на проспекте Автозаводцев прохожие удивились появившейся конструкции, которая напоминает скамейку, однако сесть на нее невозможно. Жители озвучили свои предположения насчет нового объекта благоустройства в социальной сети. «Что за странные скамейки на проспекте Автозаводцев установили? Как ими пользоваться?», — написала в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» Катерина Иванова. В качестве возможных версий жители озвучили отбойник для самокатчиков, поручень для велосипедистов и конструкцию, чтобы облокотиться уставшим пешеходам. Тема вызвала активную полемику среди жителей Миасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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