Лавров отреагировал на возможную продажу Турцией комплексов С-400

Лавров: Турция не может перепродавать С-400 без согласия России

28 сентября 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Лавров озвучил условия для продажи комплексов С-400 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турция не имеет права перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования… И необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала, для того чтобы что-то с этой продукцией сделать», — процитировал ТАСС главу МИД. Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие сертификата конечного пользования является обязательной частью контракта о продаже вооружений. Как ранее сообщало URA.RU, Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради американских истребителей F-35. Об этом рассказали турецкие журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция не имеет права перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования… И необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала, для того чтобы что-то с этой продукцией сделать», — процитировал ТАСС главу МИД. Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие сертификата конечного пользования является обязательной частью контракта о продаже вооружений. Как ранее сообщало URA.RU, Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради американских истребителей F-35. Об этом рассказали турецкие журналисты.