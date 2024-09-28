28 сентября 2024

Лавров отреагировал на возможную продажу Турцией комплексов С-400

Лавров: Турция не может перепродавать С-400 без согласия России
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров озвучил условия для продажи комплексов С-400 Фото:

Турция не имеет права перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования… И необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала, для того чтобы что-то с этой продукцией сделать», — процитировал ТАСС главу МИД. Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие сертификата конечного пользования является обязательной частью контракта о продаже вооружений.

Как ранее сообщало URA.RU, Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради американских истребителей F-35. Об этом рассказали турецкие журналисты.

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Турция не имеет права перепродавать зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования… И необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала, для того чтобы что-то с этой продукцией сделать», — процитировал ТАСС главу МИД. Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие сертификата конечного пользования является обязательной частью контракта о продаже вооружений. Как ранее сообщало URA.RU, Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради американских истребителей F-35. Об этом рассказали турецкие журналисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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