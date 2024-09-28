Подснежник расцвел в сентябре
В лесу на территории села Веденского под Курганом обнаружен подснежники. Об это URA.RU рассказала читатель Лидия Кошелева.
«Сегодня (28 сентября — прим. URA.RU) пошли в лес за грибами. Грибов не нашли, но нашли подснежник», — пояснила собеседница информационного агентства.
Несмотря на то, что подснежники как правило расцветают после зимних холодов и знаменуют приход весны, этот цветок попался в начале сентября жителю соседней Тюмени. Мужчина выложил фото своей находки в соцсеть.
Подснежник нашли в Введенском
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