28 сентября 2024
27 сентября 2024

Курганские грибники столкнулись с природной аномалией в лесу. Фото

В лесу под Курганом грибники нашли подснежник
© Служба новостей «URA.RU»
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Подснежник расцвел в сентябре
Подснежник расцвел в сентябре Фото:

В лесу на территории села Веденского под Курганом обнаружен подснежники. Об это URA.RU рассказала читатель Лидия Кошелева.

«Сегодня (28 сентября — прим. URA.RU) пошли в лес за грибами. Грибов не нашли, но нашли подснежник», — пояснила собеседница информационного агентства.

Несмотря на то, что подснежники как правило расцветают после зимних холодов и знаменуют приход весны, этот цветок попался в начале сентября жителю соседней Тюмени. Мужчина выложил фото своей находки в соцсеть.

Подснежник нашли в Введенском
Подснежник нашли в Введенском
Фото:

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В лесу на территории села Веденского под Курганом обнаружен подснежники. Об это URA.RU рассказала читатель Лидия Кошелева. «Сегодня (28 сентября — прим. URA.RU) пошли в лес за грибами. Грибов не нашли, но нашли подснежник», — пояснила собеседница информационного агентства. Несмотря на то, что подснежники как правило расцветают после зимних холодов и знаменуют приход весны, этот цветок попался в начале сентября жителю соседней Тюмени. Мужчина выложил фото своей находки в соцсеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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