Волонтеры Прикамья объявили срочный сбор на поиск пропавшего 10 мальчика. Фото

29 сентября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Где ребенок находится сейчас, никто не знает (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березниках (Пермский край) в ночь на 29 сентября был организован срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщили добровольцы отряда имени Ирины Бухановой. «Срочный сбор на поиск! В Березниках пропал 10-летний ребенок. Мальчик 28 сентября в 17:30 ушел из дома по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда. Желающих оказать помощь ждут в Березниках. Одеться следует для работы в черте города. С собой желательно иметь воду и заряженный полностью телефон. На смартфон нужно установить приложение «Геотрекер» для записи маршрута. Связаться с инфоргом можно по телефону: +7(966) 79-191-12 telegram-канал поискового отряда имени Ирины Бухановой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках (Пермский край) в ночь на 29 сентября был организован срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщили добровольцы отряда имени Ирины Бухановой. «Срочный сбор на поиск! В Березниках пропал 10-летний ребенок. Мальчик 28 сентября в 17:30 ушел из дома по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда. Желающих оказать помощь ждут в Березниках. Одеться следует для работы в черте города. С собой желательно иметь воду и заряженный полностью телефон. На смартфон нужно установить приложение «Геотрекер» для записи маршрута.