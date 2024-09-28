Где ребенок находится сейчас, никто не знает (архивное фото)
В Березниках (Пермский край) в ночь на 29 сентября был организован срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщили добровольцы отряда имени Ирины Бухановой.
«Срочный сбор на поиск! В Березниках пропал 10-летний ребенок. Мальчик 28 сентября в 17:30 ушел из дома по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда.
Желающих оказать помощь ждут в Березниках. Одеться следует для работы в черте города. С собой желательно иметь воду и заряженный полностью телефон. На смартфон нужно установить приложение «Геотрекер» для записи маршрута.
Связаться с инфоргом можно по телефону: +7(966) 79-191-12
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