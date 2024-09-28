28 сентября 2024
27 сентября 2024

Волонтеры Прикамья объявили срочный сбор на поиск пропавшего 10 мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Где ребенок находится сейчас, никто не знает (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) в ночь на 29 сентября был организован срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщили добровольцы отряда имени Ирины Бухановой.

«Срочный сбор на поиск! В Березниках пропал 10-летний ребенок. Мальчик 28 сентября в 17:30 ушел из дома по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда.

Желающих оказать помощь ждут в Березниках. Одеться следует для работы в черте города. С собой желательно иметь воду и заряженный полностью телефон. На смартфон нужно установить приложение «Геотрекер» для записи маршрута.

https://t.me/perm_poisk/846
Связаться с инфоргом можно по телефону: +7(966) 79-191-12

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В Березниках (Пермский край) в ночь на 29 сентября был организован срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщили добровольцы отряда имени Ирины Бухановой. «Срочный сбор на поиск! В Березниках пропал 10-летний ребенок. Мальчик 28 сентября в 17:30 ушел из дома по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда. Желающих оказать помощь ждут в Березниках. Одеться следует для работы в черте города. С собой желательно иметь воду и заряженный полностью телефон. На смартфон нужно установить приложение «Геотрекер» для записи маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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