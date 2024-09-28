В Свердловской области продают японский спорткар, как в фильме «Форсаж». Фото

В Свердловской области продают японский спорткар Toyota Supra за три млн рублей

29 сентября 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

У этой Toyota Supra указан пробег в 180 тысяч километров (архивное фото) Фото: Александр Константинов © URA.RU В Тавде (Свердловская область) продают белый японский спорткар Toyota Supra за три миллиона рублей. На похожей, но оранжевой машине ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор в первой части кинофраншизы «Форсаж». Объявление появилось на сайте «Авито». «Честный конструктор. Атмосферный мотор, коробка W58. Бита. Крашена. Кондиционера, ABS и AIRBAG (прим. ред. подушек безопасности) нет. Рыжики имеются. Сиденья Recaro Orthopaed. Заварка. Последние восемь лет в одних руках, только летняя эксплуатация. Два задних бампера, три комплекта пластиковых порогов», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи стали семейные обстоятельства. У этого автомобиля механическая коробка передач и двигатель объемом три литра на 280 лошадиных сил. Пробег указан в 180 тысяч километров. Машина 1993 года выпуска. Ранее в Екатеринбурге заметили редкий японский спорткар Nissan GT-R. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей тогда обратил внимание корреспондент URA.RU. Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/tavda/avtomobili/toyota_supra_3.0_mt_1993_180_000_km_4658321660 Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/tavda/avtomobili/toyota_supra_3.0_mt_1993_180_000_km_4658321660 Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/tavda/avtomobili/toyota_supra_3.0_mt_1993_180_000_km_4658321660 Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/tavda/avtomobili/toyota_supra_3.0_mt_1993_180_000_km_4658321660 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тавде (Свердловская область) продают белый японский спорткар Toyota Supra за три миллиона рублей. На похожей, но оранжевой машине ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор в первой части кинофраншизы «Форсаж». Объявление появилось на сайте «Авито». «Честный конструктор. Атмосферный мотор, коробка W58. Бита. Крашена. Кондиционера, ABS и AIRBAG (прим. ред. подушек безопасности) нет. Рыжики имеются. Сиденья Recaro Orthopaed. Заварка. Последние восемь лет в одних руках, только летняя эксплуатация. Два задних бампера, три комплекта пластиковых порогов», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи стали семейные обстоятельства. У этого автомобиля механическая коробка передач и двигатель объемом три литра на 280 лошадиных сил. Пробег указан в 180 тысяч километров. Машина 1993 года выпуска. Ранее в Екатеринбурге заметили редкий японский спорткар Nissan GT-R. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей тогда обратил внимание корреспондент URA.RU.