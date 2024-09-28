28 сентября 2024

В Свердловской области продают японский спорткар, как в фильме «Форсаж». Фото

В Свердловской области продают японский спорткар Toyota Supra за три млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
У этой Toyota Supra указан пробег в 180 тысяч километров (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) продают белый японский спорткар Toyota Supra за три миллиона рублей. На похожей, но оранжевой машине ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор в первой части кинофраншизы «Форсаж». Объявление появилось на сайте «Авито».

«Честный конструктор. Атмосферный мотор, коробка W58. Бита. Крашена. Кондиционера, ABS и AIRBAG (прим. ред. подушек безопасности) нет. Рыжики имеются. Сиденья Recaro Orthopaed. Заварка. Последние восемь лет в одних руках, только летняя эксплуатация. Два задних бампера, три комплекта пластиковых порогов», — говорится в объявлении.

По словам продавца, причиной продажи стали семейные обстоятельства. У этого автомобиля механическая коробка передач и двигатель объемом три литра на 280 лошадиных сил. Пробег указан в 180 тысяч километров. Машина 1993 года выпуска.

Ранее в Екатеринбурге заметили редкий японский спорткар Nissan GT-R. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей тогда обратил внимание корреспондент URA.RU.

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В Тавде (Свердловская область) продают белый японский спорткар Toyota Supra за три миллиона рублей. На похожей, но оранжевой машине ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор в первой части кинофраншизы «Форсаж». Объявление появилось на сайте «Авито». «Честный конструктор. Атмосферный мотор, коробка W58. Бита. Крашена. Кондиционера, ABS и AIRBAG (прим. ред. подушек безопасности) нет. Рыжики имеются. Сиденья Recaro Orthopaed. Заварка. Последние восемь лет в одних руках, только летняя эксплуатация. Два задних бампера, три комплекта пластиковых порогов», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи стали семейные обстоятельства. У этого автомобиля механическая коробка передач и двигатель объемом три литра на 280 лошадиных сил. Пробег указан в 180 тысяч километров. Машина 1993 года выпуска. Ранее в Екатеринбурге заметили редкий японский спорткар Nissan GT-R. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей тогда обратил внимание корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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