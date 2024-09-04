В Екатеринбурге замечен японский спорткар как в фильме «Форсаж». Фото

В Екатеринбурге замечен японский спорткар Nissan GT-R
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разгонятся Nissan GT-R может за 2,8 секунды Фото:

На улицах Екатеринбурга замечен черный японский спорткар Nissan GT-R. На похожей машине в фильме «Форсаж» ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей обратил внимание корреспондент URA.RU.

«Таких авто в городе менее пяти, если это не единственная», — подметил журналист. По некоторым данным, автомобиль записан на 61-летнего президента «Академии бокса Кости Цзю» Сергея Кочнева. Машину часто фотографируют прохожие — она периодически появляется в тематических автопабликах.

В зависимости от года выпуска и модификации Nissan GT-R имеет от 485 до 600 лошадиных сил, каждый двигатель собирается вручную. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды, максимальную скорость, которую может развивать машина, — 315 км/ч. В 2025 году Nissan планирует прекратить производство GT-R. Как поясняют представители компании, к такому решению пришли из-за невозможности производства некоторых деталей.

Ранее возле небоскреба «Высоцкий» екатеринбуржцы увидели эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей.

Фото:
Машина часто привлекает внимание горожан
Машина часто привлекает внимание горожан

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На улицах Екатеринбурга замечен черный японский спорткар Nissan GT-R. На похожей машине в фильме «Форсаж» ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей обратил внимание корреспондент URA.RU. «Таких авто в городе менее пяти, если это не единственная», — подметил журналист. По некоторым данным, автомобиль записан на 61-летнего президента «Академии бокса Кости Цзю» Сергея Кочнева. Машину часто фотографируют прохожие — она периодически появляется в тематических автопабликах. В зависимости от года выпуска и модификации Nissan GT-R имеет от 485 до 600 лошадиных сил, каждый двигатель собирается вручную. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды, максимальную скорость, которую может развивать машина, — 315 км/ч. В 2025 году Nissan планирует прекратить производство GT-R. Как поясняют представители компании, к такому решению пришли из-за невозможности производства некоторых деталей. Ранее возле небоскреба «Высоцкий» екатеринбуржцы увидели эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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