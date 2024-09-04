В Екатеринбурге замечен японский спорткар как в фильме «Форсаж». Фото

В Екатеринбурге замечен японский спорткар Nissan GT-R

04 сентября 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Разгонятся Nissan GT-R может за 2,8 секунды Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Globallookpress На улицах Екатеринбурга замечен черный японский спорткар Nissan GT-R. На похожей машине в фильме «Форсаж» ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей обратил внимание корреспондент URA.RU. «Таких авто в городе менее пяти, если это не единственная», — подметил журналист. По некоторым данным, автомобиль записан на 61-летнего президента «Академии бокса Кости Цзю» Сергея Кочнева. Машину часто фотографируют прохожие — она периодически появляется в тематических автопабликах. В зависимости от года выпуска и модификации Nissan GT-R имеет от 485 до 600 лошадиных сил, каждый двигатель собирается вручную. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды, максимальную скорость, которую может развивать машина, — 315 км/ч. В 2025 году Nissan планирует прекратить производство GT-R. Как поясняют представители компании, к такому решению пришли из-за невозможности производства некоторых деталей. Ранее возле небоскреба «Высоцкий» екатеринбуржцы увидели эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей. Фото: Александр Стародумов © URA.RU Машина часто привлекает внимание горожан Фото: сайт «Номерограм» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Екатеринбурга замечен черный японский спорткар Nissan GT-R. На похожей машине в фильме «Форсаж» ездил герой актера Пола Уокера — Брайан О’Коннор. На машину стоимостью от 7,9 млн рублей обратил внимание корреспондент URA.RU. «Таких авто в городе менее пяти, если это не единственная», — подметил журналист. По некоторым данным, автомобиль записан на 61-летнего президента «Академии бокса Кости Цзю» Сергея Кочнева. Машину часто фотографируют прохожие — она периодически появляется в тематических автопабликах. В зависимости от года выпуска и модификации Nissan GT-R имеет от 485 до 600 лошадиных сил, каждый двигатель собирается вручную. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды, максимальную скорость, которую может развивать машина, — 315 км/ч. В 2025 году Nissan планирует прекратить производство GT-R. Как поясняют представители компании, к такому решению пришли из-за невозможности производства некоторых деталей. Ранее возле небоскреба «Высоцкий» екатеринбуржцы увидели эксклюзивный британско-китайский электрический спорткар MG Cyberster. Стоит такая машина от 5,7 млн рублей.