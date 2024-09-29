Хакеры украли тысячи подарочных сертификатов «Детского мира»

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
В отношении хакеров возбуждено уголовное дело Фото:

Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 159.6 и 273 УК РФ. Об этом сообщили журналисты российского издания, имевшие доступ к материалам дела.

«Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов „Детского мира“», — написали в РИА Новости со ссылкой на следствие. По версии СК, хакеры проникли на сайт магазина.

В материалах дела указано, что злоумышленники взломали сайт магазина и украли данные 4459 подарочных сертификатов и карт, используя специальные программы. Хакеры получили доступ к номерам и ПИН-кодам электронных карт, фактически завладев правом на их использование.

В отношении хакеров возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации и использовании вредоносных программ. Дело ведет отдел по расследованию киберпреступлений СК РФ.

Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Дрюков предупреждал о том, что в результате многочисленных утечек данных в 2023 году хакеры могут обладать информацией практически о каждом гражданине России. Он отметил, что эти данные могут использоваться для различных целей, включая проведение атак и нанесение репутационного ущерба.

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Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 159.6 и 273 УК РФ. Об этом сообщили журналисты российского издания, имевшие доступ к материалам дела. «Следственный комитет РФ расследует дело о краже почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов „Детского мира“», — написали в РИА Новости со ссылкой на следствие. По версии СК, хакеры проникли на сайт магазина. В материалах дела указано, что злоумышленники взломали сайт магазина и украли данные 4459 подарочных сертификатов и карт, используя специальные программы. Хакеры получили доступ к номерам и ПИН-кодам электронных карт, фактически завладев правом на их использование. В отношении хакеров возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации и использовании вредоносных программ. Дело ведет отдел по расследованию киберпреступлений СК РФ. Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Дрюков предупреждал о том, что в результате многочисленных утечек данных в 2023 году хакеры могут обладать информацией практически о каждом гражданине России. Он отметил, что эти данные могут использоваться для различных целей, включая проведение атак и нанесение репутационного ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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