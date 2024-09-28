28 сентября 2024
27 сентября 2024

В Тюмени дачники пожаловались на плохой урожай картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
Из-за непогоды картофель почти весь сгнил Фото:

Из-за частых дождей и холодной погоды в Тюмени сгнил урожай картофеля. Об этом URA.RU рассказали местные дачники. По их словам, клубни выросли или мелкие, или сгнившие.

«Из-за холодов картошку в этом году начали выкапывать раньше. Весь урожай почти погнил или клубни мелкие», — рассказала тюменка Светлана.

Другой житель Тюмени Андрей Петров сообщил, что такая тенденция наметилась во многих регионах. На качество урожая повлияла не только холодная погода, но и дожди, которые сохранялись большую часть лета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за частых дождей и холодной погоды в Тюмени сгнил урожай картофеля. Об этом URA.RU рассказали местные дачники. По их словам, клубни выросли или мелкие, или сгнившие. «Из-за холодов картошку в этом году начали выкапывать раньше. Весь урожай почти погнил или клубни мелкие», — рассказала тюменка Светлана. Другой житель Тюмени Андрей Петров сообщил, что такая тенденция наметилась во многих регионах. На качество урожая повлияла не только холодная погода, но и дожди, которые сохранялись большую часть лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...