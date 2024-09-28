В Тюмени дачники пожаловались на плохой урожай картофеля

Из-за непогоды картофель почти весь сгнил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за частых дождей и холодной погоды в Тюмени сгнил урожай картофеля. Об этом URA.RU рассказали местные дачники. По их словам, клубни выросли или мелкие, или сгнившие.

«Из-за холодов картошку в этом году начали выкапывать раньше. Весь урожай почти погнил или клубни мелкие», — рассказала тюменка Светлана.

Другой житель Тюмени Андрей Петров сообщил, что такая тенденция наметилась во многих регионах. На качество урожая повлияла не только холодная погода, но и дожди, которые сохранялись большую часть лета.