Челябинский губернатор Текслер поздравил машиностроителей с праздником

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. В своем поздравлении он сообщил, что челябинская техника работает по всему миру.
«Это особый праздник для региона. Наряду с металлургией машиностроение — это базовая отрасль промышленности региона. Наша техника успешно работает по всему миру», — говорится в поздравлении губернатора.
Текслер отметил, что продукция челябинских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники и военные высоко ценят нашу технику за качество, надежность и удобство в работе.
День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году праздник выпадает на 29 сентября.
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