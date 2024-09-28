Челябинский губернатор Текслер поздравил машиностроителей с праздником

29 сентября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

По словам Текслера, наши машины ценят за доступность и качество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. В своем поздравлении он сообщил, что челябинская техника работает по всему миру. «Это особый праздник для региона. Наряду с металлургией машиностроение — это базовая отрасль промышленности региона. Наша техника успешно работает по всему миру», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что продукция челябинских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники и военные высоко ценят нашу технику за качество, надежность и удобство в работе. День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году праздник выпадает на 29 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. В своем поздравлении он сообщил, что челябинская техника работает по всему миру. «Это особый праздник для региона. Наряду с металлургией машиностроение — это базовая отрасль промышленности региона. Наша техника успешно работает по всему миру», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что продукция челябинских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники и военные высоко ценят нашу технику за качество, надежность и удобство в работе. День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году праздник выпадает на 29 сентября.