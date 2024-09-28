28 сентября 2024

Челябинский губернатор Текслер поздравил машиностроителей с праздником

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
По словам Текслера, наши машины ценят за доступность и качество Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. В своем поздравлении он сообщил, что челябинская техника работает по всему миру.

«Это особый праздник для региона. Наряду с металлургией машиностроение — это базовая отрасль промышленности региона. Наша техника успешно работает по всему миру», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер отметил, что продукция челябинских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники и военные высоко ценят нашу технику за качество, надежность и удобство в работе.

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году праздник выпадает на 29 сентября.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. В своем поздравлении он сообщил, что челябинская техника работает по всему миру. «Это особый праздник для региона. Наряду с металлургией машиностроение — это базовая отрасль промышленности региона. Наша техника успешно работает по всему миру», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер отметил, что продукция челябинских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники и военные высоко ценят нашу технику за качество, надежность и удобство в работе. День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году праздник выпадает на 29 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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