Астроном опроверг появление «второй Луны» над Свердловской областью

В Свердловской области и других регионах России не будет видно «второй Луны», информация о которой ранее появилась в СМИ. 10-метровый астероид 2024 PT5, находящийся в сотне тысяч километров от Земли, невозможно будет увидеть даже с помощью крупного телескопа. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«„Вторая Луна“ — это, конечно, громко сказано. Малое тело находилось на расстоянии 568 500 км 7 августа 2024 г. и даже немного потеряло энергии за счет гравитационного маневра вокруг Земли. Тем не менее среднее расстояние тела от Земли будет находится дальше сферы Хилла, радиусом 930 тыс. км, и потому вскоре под воздействием гравитации Солнца будет удалятся дальше. Увидеть на таком расстоянии тело размером около 10 метров — очень сложная задача для современной астрономии. На сегодня нет ни одного крупного телескопа, в окуляр которого можно глазами увидеть этот объект», — сообщил Санакоев.
Он объяснил, что существуют малые тела Солнечной системы, которые движутся в резонансе с Землей 1:1. Их орбиты немного различаются, поэтому иногда Земля и эти объекты сближаются, а после расходятся. Однако они могут довольно долго находится в непосредственной близости друг от друга. «И кажется, будто объект гравитационно связан с Землей, так как попал в сферу Хилла, где гравитационное поле Земли выше гравитационного поля Солнца», — сказал астроном.
По словам Санакоева, зафиксировать современными твердотельными приемниками изображения можно на телескопах от двух метров после накопления сигнала. Но разрешающая способность современных телескопов не позволит отличить астероид от точки и никаких деталей увидеть на нем не получится.
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