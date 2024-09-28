Свердловчанка заплатила почти 200 тысяч рублей за поездку в такси

В Березовском (Свердловская область) жительница заплатила за поездку в такси 180 180 рублей. Из-за технической ошибки сумму 572 рубля списали со счета 315 раз, сообщила свердловчанка.
«Все операции происходили задним числом — за тот день, когда была поездка. Заморозка карты не помогла, операции продолжали сыпаться. Сумма за такси в итоге у меня была 180 тысяч», — рассказала она порталу Е1.ru.
Такси проследовало из поселка Старопышминск до города. Чтобы остановить списания, девушка заблокировала карту, баланс которой уходил в минус, и теперь ожидает выпуска новой. По ее словам, представители компании признали технический сбой и вернули всю сумму на счет пассажира.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу такси, которое заказывала девушка. Ответ ожидается.
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