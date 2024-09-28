28 сентября 2024

Свердловчанка заплатила почти 200 тысяч рублей за поездку в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители такси позже вернули девушке всю сумму
Представители такси позже вернули девушке всю сумму Фото:

В Березовском (Свердловская область) жительница заплатила за поездку в такси 180 180 рублей. Из-за технической ошибки сумму 572 рубля списали со счета 315 раз, сообщила свердловчанка.

«Все операции происходили задним числом — за тот день, когда была поездка. Заморозка карты не помогла, операции продолжали сыпаться. Сумма за такси в итоге у меня была 180 тысяч», — рассказала она порталу Е1.ru.

Такси проследовало из поселка Старопышминск до города. Чтобы остановить списания, девушка заблокировала карту, баланс которой уходил в минус, и теперь ожидает выпуска новой. По ее словам, представители компании признали технический сбой и вернули всю сумму на счет пассажира.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу такси, которое заказывала девушка. Ответ ожидается.

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В Березовском (Свердловская область) жительница заплатила за поездку в такси 180 180 рублей. Из-за технической ошибки сумму 572 рубля списали со счета 315 раз, сообщила свердловчанка. «Все операции происходили задним числом — за тот день, когда была поездка. Заморозка карты не помогла, операции продолжали сыпаться. Сумма за такси в итоге у меня была 180 тысяч», — рассказала она порталу Е1.ru. Такси проследовало из поселка Старопышминск до города. Чтобы остановить списания, девушка заблокировала карту, баланс которой уходил в минус, и теперь ожидает выпуска новой. По ее словам, представители компании признали технический сбой и вернули всю сумму на счет пассажира. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу такси, которое заказывала девушка. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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