ТК «Синегорье» в Челябинске эвакуировали из-за террористической угрозы

Посетителей ТК вывели на улицу (архивное фото)
ТК «Синегорье» в Челябинске, где также расположен автовокзал, эвакуировали из-за опасения террористической угрозы. Об эвакуации посетителей и персонала URA.RU сообщили читатели.
«Из здания торгового центра выводят людей, место оцеплено. На месте работают экстренные службы», — отмечает читатель URA.RU
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что помощь спасателей не понадобилась. Вызов оказался ложным.
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