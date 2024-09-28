28 сентября 2024

ТК «Синегорье» в Челябинске эвакуировали из-за террористической угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, торговый комплекс, синегорье
Посетителей ТК вывели на улицу (архивное фото) Фото:

ТК «Синегорье» в Челябинске, где также расположен автовокзал, эвакуировали из-за опасения террористической угрозы. Об эвакуации посетителей и персонала URA.RU сообщили читатели.

«Из здания торгового центра выводят людей, место оцеплено. На месте работают экстренные службы», — отмечает читатель URA.RU

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что помощь спасателей не понадобилась. Вызов оказался ложным.

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ТК «Синегорье» в Челябинске, где также расположен автовокзал, эвакуировали из-за опасения террористической угрозы. Об эвакуации посетителей и персонала URA.RU сообщили читатели. «Из здания торгового центра выводят людей, место оцеплено. На месте работают экстренные службы», — отмечает читатель URA.RU В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что помощь спасателей не понадобилась. Вызов оказался ложным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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