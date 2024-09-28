28 сентября 2024

Под Нижним Тагилом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает неизвестного водителя
Полиция разыскивает неизвестного водителя Фото:

На трассе село Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом (Свердловская область) водитель на неизвестной машине сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция ищет неизвестного, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — говорится в telegram-канале ведомства.

По факту ДТП полиция проводит расследование. Госавтоинспекция рекомендует водителю явиться в отдел МВД для дачи объяснений. Свидетелей также просят сообщить любую информацию об аварии в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7(3435) 47-70-01, 97-65-84.

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На трассе село Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом (Свердловская область) водитель на неизвестной машине сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция ищет неизвестного, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. «По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — говорится в telegram-канале ведомства. По факту ДТП полиция проводит расследование. Госавтоинспекция рекомендует водителю явиться в отдел МВД для дачи объяснений. Свидетелей также просят сообщить любую информацию об аварии в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7(3435) 47-70-01, 97-65-84.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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