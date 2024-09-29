Песков объяснил, зачем потребовалось менять ядерную доктрину России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков дал интервью Павлу Зарубину Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны. В интервью российскому журналисту спикер указал на нарастающую международную напряженность и активное участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины как ключевого фактора.

«Это все делало необходимым внесением необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам, добавил пресс-секретарь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны. В интервью российскому журналисту спикер указал на нарастающую международную напряженность и активное участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины как ключевого фактора. «Это все делало необходимым внесением необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам, добавил пресс-секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...