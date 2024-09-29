Песков объяснил, зачем потребовалось менять ядерную доктрину России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны. В интервью российскому журналисту спикер указал на нарастающую международную напряженность и активное участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины как ключевого фактора.
«Это все делало необходимым внесением необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам, добавил пресс-секретарь.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны. В интервью российскому журналисту спикер указал на нарастающую международную напряженность и активное участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины как ключевого фактора. «Это все делало необходимым внесением необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам, добавил пресс-секретарь.