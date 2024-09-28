28 сентября 2024

«Огонь отрезал путь»: свердловские пожарные спасли из пламени двух человек. Видео

Пожарные вытащили из огня двух человек в свердловской деревне
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные достали людей из горящего здания через окно (архивное фото)
Пожарные достали людей из горящего здания через окно (архивное фото) Фото:

В деревне Малая Белоносова Свердловской области 29 сентября пожарные вытащили из горящего дома двух человек. Они не могли самостоятельно покинуть здание из-за того, что пожар отрезал погорельцам путь из дома. Об этом сообщает МЧС России.

«В деревне Малая Белоносова загорелся частный дом… Подоспевшим огнеборцам МЧС России пришлось эвакуировать взрослых через окно в дыхательных аппаратах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Открытое горение уже ликвидировано. Сейчас 13 пожарных и четыре машины проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

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В деревне Малая Белоносова Свердловской области 29 сентября пожарные вытащили из горящего дома двух человек. Они не могли самостоятельно покинуть здание из-за того, что пожар отрезал погорельцам путь из дома. Об этом сообщает МЧС России. «В деревне Малая Белоносова загорелся частный дом… Подоспевшим огнеборцам МЧС России пришлось эвакуировать взрослых через окно в дыхательных аппаратах», — говорится в telegram-канале ведомства. Открытое горение уже ликвидировано. Сейчас 13 пожарных и четыре машины проливают и разбирают сгоревшие конструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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