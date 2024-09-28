Пожарные достали людей из горящего здания через окно (архивное фото)
В деревне Малая Белоносова Свердловской области 29 сентября пожарные вытащили из горящего дома двух человек. Они не могли самостоятельно покинуть здание из-за того, что пожар отрезал погорельцам путь из дома. Об этом сообщает МЧС России.
«В деревне Малая Белоносова загорелся частный дом… Подоспевшим огнеборцам МЧС России пришлось эвакуировать взрослых через окно в дыхательных аппаратах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Открытое горение уже ликвидировано. Сейчас 13 пожарных и четыре машины проливают и разбирают сгоревшие конструкции.
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