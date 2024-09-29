Чем ни в коем случае нельзя полоскать горло при простуде

Врач Марнова: лучше не использовать спиртовые растворы при боли в горле
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При простуде лучше полоскать горло солевыми растворами Фото:

Спиртовыми растворами нельзя полоскать горло при простуде, так как они могут привести к ожогу слизистой. Об этом рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле… Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — передает «Газета.Ru» слова Марновой.

Врач отметила, что раствор йода не помогает бороться с простудой, а перекись водорода может вызвать ожог. По словам Марновой, лучше использоваться для полоскания солевые растворы, которые уменьшают число симтомов болезни. Также эффективен будет хлорогексидин в концентрациях 0,05%, и 0,1%, однако частое использование раствора может привести к изменениям цвета зубной эмали.

Ранее врач-анестезиолог Вадим Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль в горле, передает 360.ru. Они обладают обезболивающим эффектом и очень эффективны в комбинации с назначенными врачом препаратами.

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Спиртовыми растворами нельзя полоскать горло при простуде, так как они могут привести к ожогу слизистой. Об этом рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова. «Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле… Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — передает «Газета.Ru» слова Марновой. Врач отметила, что раствор йода не помогает бороться с простудой, а перекись водорода может вызвать ожог. По словам Марновой, лучше использоваться для полоскания солевые растворы, которые уменьшают число симтомов болезни. Также эффективен будет хлорогексидин в концентрациях 0,05%, и 0,1%, однако частое использование раствора может привести к изменениям цвета зубной эмали. Ранее врач-анестезиолог Вадим Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль в горле, передает 360.ru. Они обладают обезболивающим эффектом и очень эффективны в комбинации с назначенными врачом препаратами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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