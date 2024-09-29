Чем ни в коем случае нельзя полоскать горло при простуде

Врач Марнова: лучше не использовать спиртовые растворы при боли в горле

29 сентября 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

При простуде лучше полоскать горло солевыми растворами Фото: Анна Майорова © URA.RU Спиртовыми растворами нельзя полоскать горло при простуде, так как они могут привести к ожогу слизистой. Об этом рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова. «Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле… Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — передает « Газета.Ru » слова Марновой. Врач отметила, что раствор йода не помогает бороться с простудой, а перекись водорода может вызвать ожог. По словам Марновой, лучше использоваться для полоскания солевые растворы, которые уменьшают число симтомов болезни. Также эффективен будет хлорогексидин в концентрациях 0,05%, и 0,1%, однако частое использование раствора может привести к изменениям цвета зубной эмали. Ранее врач-анестезиолог Вадим Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль в горле, передает 360.ru. Они обладают обезболивающим эффектом и очень эффективны в комбинации с назначенными врачом препаратами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спиртовыми растворами нельзя полоскать горло при простуде, так как они могут привести к ожогу слизистой. Об этом рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова. «Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле… Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — передает «Газета.Ru» слова Марновой. Врач отметила, что раствор йода не помогает бороться с простудой, а перекись водорода может вызвать ожог. По словам Марновой, лучше использоваться для полоскания солевые растворы, которые уменьшают число симтомов болезни. Также эффективен будет хлорогексидин в концентрациях 0,05%, и 0,1%, однако частое использование раствора может привести к изменениям цвета зубной эмали. Ранее врач-анестезиолог Вадим Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль в горле, передает 360.ru. Они обладают обезболивающим эффектом и очень эффективны в комбинации с назначенными врачом препаратами.