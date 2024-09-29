Чем ни в коем случае нельзя полоскать горло при простуде

Спиртовыми растворами нельзя полоскать горло при простуде, так как они могут привести к ожогу слизистой. Об этом рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.
«Растворы для полоскания и спреи могут временно смягчить боль в горле… Лучше не использовать спиртовые препараты: они неэффективны и могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту», — передает «
Врач отметила, что раствор йода не помогает бороться с простудой, а перекись водорода может вызвать ожог. По словам Марновой, лучше использоваться для полоскания солевые растворы, которые уменьшают число симтомов болезни. Также эффективен будет хлорогексидин в концентрациях 0,05%, и 0,1%, однако частое использование раствора может привести к изменениям цвета зубной эмали.
Ранее врач-анестезиолог Вадим Соловьев рассказал, что мед и гвоздичное масло помогают устранить боль в горле, передает 360.ru. Они обладают обезболивающим эффектом и очень эффективны в комбинации с назначенными врачом препаратами.
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