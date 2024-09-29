В мире Украина Подполье: пункт дислокации HIMARS ВСУ уничтожен в Николаевской области 29 сентября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 + Российские силы уничтожили пункт дисклокации персонала HIMARS Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ поразили пункт дислокации персонала установок HIMARS украинских сил в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Николаевская область, село Котлярово, 29 сентября получило удар по пункту временной дислокации. <…> Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. По словам координатора, локальные активисты сопротивления отмечали село Котлярово и соседнее Шевченково как места, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью установок HIMARS. В результате атаки были зафиксированы жертвы среди обслуживающего персонала этих установок в составе ВСУ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза. Зеленский также заявил, что ВСУ испытывают дефицит систем ПВО и FPV- дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ поразили пункт дислокации персонала установок HIMARS украинских сил в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Николаевская область, село Котлярово, 29 сентября получило удар по пункту временной дислокации. <…> Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. По словам координатора, локальные активисты сопротивления отмечали село Котлярово и соседнее Шевченково как места, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью установок HIMARS. В результате атаки были зафиксированы жертвы среди обслуживающего персонала этих установок в составе ВСУ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза. Зеленский также заявил, что ВСУ испытывают дефицит систем ПВО и FPV- дронов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям