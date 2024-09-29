Подполье: пункт дислокации HIMARS ВСУ уничтожен в Николаевской области

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Российские силы уничтожили пункт дисклокации персонала HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поразили пункт дислокации персонала установок HIMARS украинских сил в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Николаевская область, село Котлярово, 29 сентября получило удар по пункту временной дислокации. <…> Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам координатора, локальные активисты сопротивления отмечали село Котлярово и соседнее Шевченково как места, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью установок HIMARS. В результате атаки были зафиксированы жертвы среди обслуживающего персонала этих установок в составе ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза. Зеленский также заявил, что ВСУ испытывают дефицит систем ПВО и FPV- дронов.

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ВС РФ поразили пункт дислокации персонала установок HIMARS украинских сил в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Николаевская область, село Котлярово, 29 сентября получило удар по пункту временной дислокации. <…> Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала. Около 20-ти раненых, столько же погибших», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости. По словам координатора, локальные активисты сопротивления отмечали село Котлярово и соседнее Шевченково как места, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью установок HIMARS. В результате атаки были зафиксированы жертвы среди обслуживающего персонала этих установок в составе ВСУ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на существенное сокращение поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны США. Он утверждает, что объемы поставок уменьшились в три раза. Зеленский также заявил, что ВСУ испытывают дефицит систем ПВО и FPV- дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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