Зеленский пожаловался на сокращение поставок Украине ракет HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существенном сокращении поставок ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS со стороны Соединенных Штатов. По его словам, объемы поставок уменьшились в три раза.
«В начале поставок и применения HIMARS их (ракет — прим. URA.RU) было втрое больше в месяц, чем сейчас», — сказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. Он утверждает, что реактивные системы оказывали значительное влияние на мощность их вооружения.
Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают испытывать дефицит не только артиллерийских снарядов калибра 155 мм, но и других видов вооружений, включая FPV-дроны и системы противовоздушной обороны. Президент Украины указал на то, что в условиях дефицита операторы ПВО вынуждены экономить ракеты, используя одну вместо положенных двух.
Ранее сообщалось, что Зеленский обратился с критикой к западным странам за их отказ предоставлять Украине дальнобойное вооружение и не разрешение использовать уже имеющееся оружие для нанесения ударов по территории России. Он также указал на то, что снятие ограничений на поставки оружия, объявленное некоторыми государствами, на деле оказывается лишь формальностью.
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