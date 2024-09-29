«Фактически находятся в окружении»: боец ВСУ раскрыл ситуацию в Угледаре

Солдат ВСУ заявил, что украинские военные в Угледаре фактически в окружении
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В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре Фото:

Вооруженные силы Украины в городе Угледар находятся в состоянии фактического окружения российскими войсками. Об этом заявил украинский военнослужащий с позывным Мучной.

«Фактически находятся в окружении», — написал Мучной в своем telegram-канале. Он отметил, что российские войска специально не перекрывают последнюю трассу, ведущую в Угледар, чтобы оставить возможность для отхода ВСУ.

Согласно словам Мучного, цель российских войск на данный момент — прорыв к селу Богоявленка, которое может стать следующей точкой отступления украинских сил из Угледара. Ситуация на фронте остается напряженной, и обе стороны ведут активные боевые действия.

Российские военные продолжают операции на Угледарском направлении. Ситуация для противника осложняется, поскольку за последнюю неделю российские силы добились значительного прогресса. Военный корреспондент «Царьграда»»»» сообщил о захвате российскими войсками нескольких ключевых позиций противника в западной части Угледара. ВСУ были вынуждены отступить в сам город, причем пути отхода из него уже перекрыты.

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Вооруженные силы Украины в городе Угледар находятся в состоянии фактического окружения российскими войсками. Об этом заявил украинский военнослужащий с позывным Мучной. «Фактически находятся в окружении», — написал Мучной в своем telegram-канале. Он отметил, что российские войска специально не перекрывают последнюю трассу, ведущую в Угледар, чтобы оставить возможность для отхода ВСУ. Согласно словам Мучного, цель российских войск на данный момент — прорыв к селу Богоявленка, которое может стать следующей точкой отступления украинских сил из Угледара. Ситуация на фронте остается напряженной, и обе стороны ведут активные боевые действия. Российские военные продолжают операции на Угледарском направлении. Ситуация для противника осложняется, поскольку за последнюю неделю российские силы добились значительного прогресса. Военный корреспондент «Царьграда»»»» сообщил о захвате российскими войсками нескольких ключевых позиций противника в западной части Угледара. ВСУ были вынуждены отступить в сам город, причем пути отхода из него уже перекрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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