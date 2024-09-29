Вооруженные силы Украины в городе Угледар находятся в состоянии фактического окружения российскими войсками. Об этом заявил украинский военнослужащий с позывным Мучной.
«Фактически находятся в окружении», — написал Мучной в своем telegram-канале. Он отметил, что российские войска специально не перекрывают последнюю трассу, ведущую в Угледар, чтобы оставить возможность для отхода ВСУ.
Согласно словам Мучного, цель российских войск на данный момент — прорыв к селу Богоявленка, которое может стать следующей точкой отступления украинских сил из Угледара. Ситуация на фронте остается напряженной, и обе стороны ведут активные боевые действия.
Российские военные продолжают операции на Угледарском направлении. Ситуация для противника осложняется, поскольку за последнюю неделю российские силы добились значительного прогресса. Военный корреспондент «Царьграда»»»» сообщил о захвате российскими войсками нескольких ключевых позиций противника в западной части Угледара. ВСУ были вынуждены отступить в сам город, причем пути отхода из него уже перекрыты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.