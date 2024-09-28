В Челябинске мигрантов наказали за стихийный рынок с картофелем

Сотрудники полиции Челябинска посетили незаконный стихийный рынок по улице Чичерина,6. В ходе рейда выяснилось, что торговля велась мигрантами без каких-либо разрешительных документов. В наказание нарушителям выписали штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«На место стихийного рынка после жалобы в соцсетях незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлено, что торговля велась на несогласованном с мэрией участке. Торговлю осуществлял мужчина, не имеющий специального разрешения», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии». Весы изъяты и переданы на ответственное хранение.
Кроме того, торговля велась на парковке с местами для инвалидов. Инспекторами ДПС за умышленное создание помех в местах для инвалидов выписаны два штрафа в размере 5 тысяч рублей каждый.
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