28 сентября 2024

В Челябинске мигрантов наказали за стихийный рынок с картофелем

© Служба новостей «URA.RU»
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Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, картофель, мешок картофеля
На незаконный рынок с картошкой жаловались жители Фото:

Сотрудники полиции Челябинска посетили незаконный стихийный рынок по улице Чичерина,6. В ходе рейда выяснилось, что торговля велась мигрантами без каких-либо разрешительных документов. В наказание нарушителям выписали штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На место стихийного рынка после жалобы в соцсетях незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлено, что торговля велась на несогласованном с мэрией участке. Торговлю осуществлял мужчина, не имеющий специального разрешения», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии». Весы изъяты и переданы на ответственное хранение.

Кроме того, торговля велась на парковке с местами для инвалидов. Инспекторами ДПС за умышленное создание помех в местах для инвалидов выписаны два штрафа в размере 5 тысяч рублей каждый.

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Сотрудники полиции Челябинска посетили незаконный стихийный рынок по улице Чичерина,6. В ходе рейда выяснилось, что торговля велась мигрантами без каких-либо разрешительных документов. В наказание нарушителям выписали штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «На место стихийного рынка после жалобы в соцсетях незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлено, что торговля велась на несогласованном с мэрией участке. Торговлю осуществлял мужчина, не имеющий специального разрешения», — отмечают в пресс-службе ведомства. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии». Весы изъяты и переданы на ответственное хранение. Кроме того, торговля велась на парковке с местами для инвалидов. Инспекторами ДПС за умышленное создание помех в местах для инвалидов выписаны два штрафа в размере 5 тысяч рублей каждый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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