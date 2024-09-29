Иноагент Галкин передумал продавать недвижимость в России

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Галкин* продавал трехкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей Фото:

Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) передумал продавать квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT.

«После отъезда из России Галкин сначала сдавал трешку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло», — сообщает SHOT в своем telegram-канале. Там добавили, что квартира выставлена на продажу уже несколько месяцев, но все еще охраняется.

Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадрата на Новочеремушкинской Галкин продавал за 50 миллионов рублей с 2023 года, однако так и не нашел покупателей. Галкин все еще прописан в этой квартире. По словам соседей артиста, они рады тому, что комик покинул Россию, потому что было стыдно жить рядом с ним.

Ранее Галкин запретил россиянам снимать его на концертах в США и Канаде, передает «Царьград». Следит за этим охрана, а перед выступлением зрители подписывают соглашения.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) передумал продавать квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT. «После отъезда из России Галкин сначала сдавал трешку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло», — сообщает SHOT в своем telegram-канале. Там добавили, что квартира выставлена на продажу уже несколько месяцев, но все еще охраняется. Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадрата на Новочеремушкинской Галкин продавал за 50 миллионов рублей с 2023 года, однако так и не нашел покупателей. Галкин все еще прописан в этой квартире. По словам соседей артиста, они рады тому, что комик покинул Россию, потому что было стыдно жить рядом с ним. Ранее Галкин запретил россиянам снимать его на концертах в США и Канаде, передает «Царьград». Следит за этим охрана, а перед выступлением зрители подписывают соглашения. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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