ВС РФ выжгли огнеметом скопление бойцов ВСУ. Видео

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Российские бойцы с помощью огнемета выжги скопление ВСУ под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы с помощью тяжелой огнеметной системы поразили скопление солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск „Север“ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

С использованием тяжелой огнеметной системы укрытия, где находились украинские боевики, были уничтожены термобарическими боеприпасами. Это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации установок HIMARS ВСУ в Николаевской области. Российские силы нанесли удар по месту, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью HIMARS. В результате этого противник потерял около 20 бойцов, еще 20 получили ранения.

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Российские силы с помощью тяжелой огнеметной системы поразили скопление солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск „Север“ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — написали в официальном telegram-канале ведомства. С использованием тяжелой огнеметной системы укрытия, где находились украинские боевики, были уничтожены термобарическими боеприпасами. Это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации установок HIMARS ВСУ в Николаевской области. Российские силы нанесли удар по месту, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью HIMARS. В результате этого противник потерял около 20 бойцов, еще 20 получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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