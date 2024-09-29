Российские силы с помощью тяжелой огнеметной системы поразили скопление солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск „Север“ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
С использованием тяжелой огнеметной системы укрытия, где находились украинские боевики, были уничтожены термобарическими боеприпасами. Это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.
Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации установок HIMARS ВСУ в Николаевской области. Российские силы нанесли удар по месту, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью HIMARS. В результате этого противник потерял около 20 бойцов, еще 20 получили ранения.
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