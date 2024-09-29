В мире Украина ВС РФ выжгли огнеметом скопление бойцов ВСУ. Видео 29 сентября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 + Российские бойцы с помощью огнемета выжги скопление ВСУ под Харьковом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы с помощью тяжелой огнеметной системы поразили скопление солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск „Север“ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — написали в официальном telegram-канале ведомства. С использованием тяжелой огнеметной системы укрытия, где находились украинские боевики, были уничтожены термобарическими боеприпасами. Это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации установок HIMARS ВСУ в Николаевской области. Российские силы нанесли удар по месту, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью HIMARS. В результате этого противник потерял около 20 бойцов, еще 20 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские силы с помощью тяжелой огнеметной системы поразили скопление солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск „Север“ в районе одного из населенных пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — написали в официальном telegram-канале ведомства. С использованием тяжелой огнеметной системы укрытия, где находились украинские боевики, были уничтожены термобарическими боеприпасами. Это зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени. Ранее ВС РФ уничтожили пункт дислокации установок HIMARS ВСУ в Николаевской области. Российские силы нанесли удар по месту, откуда осуществлялись запуски ракет с помощью HIMARS. В результате этого противник потерял около 20 бойцов, еще 20 получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям