Ветеран СВО попал в рабство к цыганам

29 сентября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Попавших в рабство цыгане заставляли собирать яблоки с деревьев для продажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветерана СВО освободили из рабства цыган в поселке Ровно Тульской области. Об этом рассказал волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров. «Среди освобожденных был и ветеран СВО. Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — передают « Аргументы и Факты » слова Гончарова. Он также добавил, что в Москве ветеран и попал в рабство, перед этим сильно потратившись. Помимо участника СВО освободили еще девятерых человек. Волонтер рассказал, что цыгане забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки. Они находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок — разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от трех до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в селе Большое Сорокино (Тюменская область), где на протяжении 24 лет держали в рабстве жителя Омской области, считавшегося пропавшим без вести. В СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветерана СВО освободили из рабства цыган в поселке Ровно Тульской области. Об этом рассказал волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров. «Среди освобожденных был и ветеран СВО. Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — передают «Аргументы и Факты» слова Гончарова. Он также добавил, что в Москве ветеран и попал в рабство, перед этим сильно потратившись. Помимо участника СВО освободили еще девятерых человек. Волонтер рассказал, что цыгане забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки. Они находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок — разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от трех до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в селе Большое Сорокино (Тюменская область), где на протяжении 24 лет держали в рабстве жителя Омской области, считавшегося пропавшим без вести. В СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по делу.