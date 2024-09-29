Ветеран СВО попал в рабство к цыганам

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Попавших в рабство цыгане заставляли собирать яблоки с деревьев для продажи Фото:

Ветерана СВО освободили из рабства цыган в поселке Ровно Тульской области. Об этом рассказал волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров.

«Среди освобожденных был и ветеран СВО. Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — передают «Аргументы и Факты» слова Гончарова. Он также добавил, что в Москве ветеран и попал в рабство, перед этим сильно потратившись.

Помимо участника СВО освободили еще девятерых человек. Волонтер рассказал, что цыгане забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки. Они находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок — разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в селе Большое Сорокино (Тюменская область), где на протяжении 24 лет держали в рабстве жителя Омской области, считавшегося пропавшим без вести. В СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по делу.

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Ветерана СВО освободили из рабства цыган в поселке Ровно Тульской области. Об этом рассказал волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров. «Среди освобожденных был и ветеран СВО. Он закончил свой контракт, получил деньги и отправился из зоны боевых действий в Москву — погулять, порадоваться мирной жизни», — передают «Аргументы и Факты» слова Гончарова. Он также добавил, что в Москве ветеран и попал в рабство, перед этим сильно потратившись. Помимо участника СВО освободили еще девятерых человек. Волонтер рассказал, что цыгане забирали у своих заложников паспорта и заставляли их собирать яблоки. Они находили людей в Москве и предлагали им быстрый и несложный заработок — разгружать машины с овощами и фруктами. За такую работу цыгане обещали от трех до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в селе Большое Сорокино (Тюменская область), где на протяжении 24 лет держали в рабстве жителя Омской области, считавшегося пропавшим без вести. В СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка по делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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