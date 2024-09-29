Развлечения Спорт Футболистам «Спартака» пообещали подарить iPhone за отказ от снюса 29 сентября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 + Футболисты костромского «Спартака» два года не могут отказаться от снюса Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец костромского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Хотимский пообещал членам команды купить iPhone последней модели, если они откажутся от снюса. Футболисты уже два года не могут бросить вредную привычку. «Владелец клуба пообещал подарить iPhone каждому, кто сдаст отрицательный тест на никотин», — пишет telegram-канал Mash. Однако пока тех, кто полностью отказался от употребления снюса, нет. При этом футболисты, не имеющие такой вредной привычки, возмутились подобному обещанию Хотимского. Учредитель клуба предложил им уговорить остальных отказаться от снюса. Если бросит вся команда, то новый iPhone получит каждый участник ФК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владелец костромского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Хотимский пообещал членам команды купить iPhone последней модели, если они откажутся от снюса. Футболисты уже два года не могут бросить вредную привычку. «Владелец клуба пообещал подарить iPhone каждому, кто сдаст отрицательный тест на никотин», — пишет telegram-канал Mash. Однако пока тех, кто полностью отказался от употребления снюса, нет. При этом футболисты, не имеющие такой вредной привычки, возмутились подобному обещанию Хотимского. Учредитель клуба предложил им уговорить остальных отказаться от снюса. Если бросит вся команда, то новый iPhone получит каждый участник ФК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям