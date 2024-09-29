Смирнов показал дом в центре Курска, разрушенный ударом украинского беспилотника. Фоторепортаж

Смирнов: ущерб атакованному беспилотником дому в Курске составил пять миллионов
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Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Курске
Украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Курске Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. В результате происшествия никто из жителей не пострадал. Инцидент произошел утром 29 сентября. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU.

Сейчас проводится обследование здания для оценки степени и характера повреждений. После этого начнется работа по восстановлению порядка на территории рядом с домом. Власти города отметили, что тем, чьи квартиры пострадали в результате удара, будут выплачены компенсации и восстановлено имущество.

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Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. В результате происшествия никто из жителей не пострадал. Инцидент произошел утром 29 сентября. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU. Сейчас проводится обследование здания для оценки степени и характера повреждений. После этого начнется работа по восстановлению порядка на территории рядом с домом. Власти города отметили, что тем, чьи квартиры пострадали в результате удара, будут выплачены компенсации и восстановлено имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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