Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. В результате происшествия никто из жителей не пострадал. Инцидент произошел утром 29 сентября. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU.
Сейчас проводится обследование здания для оценки степени и характера повреждений. После этого начнется работа по восстановлению порядка на территории рядом с домом. Власти города отметили, что тем, чьи квартиры пострадали в результате удара, будут выплачены компенсации и восстановлено имущество.
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