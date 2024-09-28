Педагог из Челябинской области Екатерина Румбах стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.
«В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса „Учитель года России“. Среди них представитель Челябинской области — учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса, который пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Там она сразится за победу в таких испытаниях, как «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».
Конкурс «Учитель года России» является одним из самых значимых профессиональных состязаний среди педагогов страны. Он проводится при поддержке Минпросвещения России.
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