28 сентября 2024

Педагог из Челябинска оказалась в числе лауреатов конкурса «Учитель года России». Фото

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Учитель русского языка из Челябинска вошла в число 20-ти лучших педагогов страны (архивное фото) Фото:

Педагог из Челябинской области Екатерина Румбах стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

«В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса „Учитель года России“. Среди них представитель Челябинской области — учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса, который пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Там она сразится за победу в таких испытаниях, как «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

Конкурс «Учитель года России» является одним из самых значимых профессиональных состязаний среди педагогов страны. Он проводится при поддержке Минпросвещения России.

Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса
Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса

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Педагог из Челябинской области Екатерина Румбах стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. «В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса „Учитель года России“. Среди них представитель Челябинской области — учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса, который пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Там она сразится за победу в таких испытаниях, как «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир». Конкурс «Учитель года России» является одним из самых значимых профессиональных состязаний среди педагогов страны. Он проводится при поддержке Минпросвещения России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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