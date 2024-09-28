Педагог из Челябинска оказалась в числе лауреатов конкурса «Учитель года России». Фото

29 сентября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Учитель русского языка из Челябинска вошла в число 20-ти лучших педагогов страны (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Педагог из Челябинской области Екатерина Румбах стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. «В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса „Учитель года России“. Среди них представитель Челябинской области — учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса, который пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Там она сразится за победу в таких испытаниях, как «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир». Конкурс «Учитель года России» является одним из самых значимых профессиональных состязаний среди педагогов страны. Он проводится при поддержке Минпросвещения России. Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса telegram-канал «Наше образование 74» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Педагог из Челябинской области Екатерина Румбах стала лауреатом конкурса «Учитель года России». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. «В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса „Учитель года России“. Среди них представитель Челябинской области — учитель русского языка и литературы Екатерина Румбах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Екатерина Румбах примет участие во втором туре конкурса, который пройдет в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Там она сразится за победу в таких испытаниях, как «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир». Конкурс «Учитель года России» является одним из самых значимых профессиональных состязаний среди педагогов страны. Он проводится при поддержке Минпросвещения России.