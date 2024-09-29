29 сентября 2024
28 сентября 2024

Водитель въехал в административное здание в Еманжелинске и погиб на месте ДТП. Фото, видео

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Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельной аварии (архивное фото) Фото:

Водитель иномарки 29 сентября вечером въехал в административное здание в Еманжелинске (Челябинская область) и погиб на месте ДТП до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП со смертельным исходом произошло в Еманжелинском районе 29 сентября в 21:05 часов по улице Герцена. 34-летний водитель на автомобиле „Nissan Note“, при не установленных обстоятельствах, въехал в административное здание», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой, сообщил врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области старший лейтенант полиции Дмитрий Суханов. Остальные обстоятельства аварии уточняются.

Водитель въехал в административное здание
Водитель въехал в административное здание

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Водитель иномарки 29 сентября вечером въехал в административное здание в Еманжелинске (Челябинская область) и погиб на месте ДТП до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Еманжелинском районе 29 сентября в 21:05 часов по улице Герцена. 34-летний водитель на автомобиле „Nissan Note“, при не установленных обстоятельствах, въехал в административное здание», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой, сообщил врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области старший лейтенант полиции Дмитрий Суханов. Остальные обстоятельства аварии уточняются.
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