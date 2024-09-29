Водитель въехал в административное здание в Еманжелинске и погиб на месте ДТП. Фото, видео

30 сентября 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства смертельной аварии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель иномарки 29 сентября вечером въехал в административное здание в Еманжелинске (Челябинская область) и погиб на месте ДТП до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Еманжелинском районе 29 сентября в 21:05 часов по улице Герцена. 34-летний водитель на автомобиле „Nissan Note“, при не установленных обстоятельствах, въехал в административное здание», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой, сообщил врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области старший лейтенант полиции Дмитрий Суханов. Остальные обстоятельства аварии уточняются. Водитель въехал в административное здание Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель иномарки 29 сентября вечером въехал в административное здание в Еманжелинске (Челябинская область) и погиб на месте ДТП до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Еманжелинском районе 29 сентября в 21:05 часов по улице Герцена. 34-летний водитель на автомобиле „Nissan Note“, при не установленных обстоятельствах, въехал в административное здание», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой, сообщил врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области старший лейтенант полиции Дмитрий Суханов. Остальные обстоятельства аварии уточняются.